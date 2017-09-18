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    Федун: «Мне тоже очень больно смотреть, уже сил не хватает на все это»

    Президент «Спартака» Леонид Федун высказал свою точку зрения по поводу причин неудовлетворительного выступления команды в нынешнем сезоне.

    После 10-ти туров красно-белые располагаются на восьмой строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 13 очков. В текущей кампании спартаковцы упустили победы в пяти матчах, в которых вели в счете (два поражения и три ничьих).

    «Все негативные риски, которые могли произойти, и произошли. Теряем Зобнина, на его место готовим Тимофеева, который, как я считал, должен стать открытием этого чемпионата. Но ломается и он. Сейчас получил травму и Глушаков. У нас полностью вырублена вся центральная зона! Сказать, что это реально предугадать, невозможно. Это те факторы, которые находятся вне зоны управления компанией.

    Плюс, видимо, есть какие-то вопросы и к главному тренеру. Почему проигрываем столько концовок? Нужно спросить Массимо и руководство. И я такой вопрос тоже ему задам, когда будем встречаться. Мне тоже очень больно смотреть, уже сил не хватает на все это. Но говорить, что коллектив неуправляем, что не бьется, что внутри что-то происходит – неправильно. Это только догадки со стороны средств массовой информации, которые пытаются раскачать ситуацию.

    Всем по-прежнему интересно, какие шнурки завязываются на бутсах того или иного футболиста «Спартака» – и совсем не в той степени, как это, может быть, происходит в таких ведущих компаниях, как «Зенит» или ЦСКА. Мы понимаем, что такое излишнее внимание является объективной реальностью, но осознаем и другое – кризис, о котором сегодня говорят, существует только на страницах прессы.

    Что делать? Команде нужно стиснуть зубы, терпеть, сплотиться вокруг главного тренера и биться в каждом матче. Вот главное решение», – сказал Федун.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.09.2017 14:58
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    Комментарии39
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 18 сентября 2017, 20:21

      Ты спроси с Радионова, откуда в команде взялся Петкович, почему Роша, цена на которого 1,5 ляма по трансфермаркет, пришел за 12!!!????Почему не приобрели центрального защитника?? Упырь конченный!

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      Рейтинг: +1310

      Taps 18 сентября 2017, 18:39

      Федун, нет сил - увольняйся !

      0
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      Рейтинг: +1267

      Sky Spartak 18 сентября 2017, 18:21

      Причем здесь Каррера ? Игроки не доигрывают концовки матчей... это ужеПЯТЫЙ матч где Спартак вел и упустил победу...Надо самим игрокам поговорить между собой...

      0
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      Рейтинг: +95

      rasim05 18 сентября 2017, 17:39

      Где Спартак 2016 года? Когда он был собран, мобилен, игроки вгрызались в каждый мяч, старались не проигрывать ни одно единоборство, где???
      И еще, Зе-Луиш модет не много забивал, но очень сильно оказывал давление, открывал зоны для Промеса, и не плохо ассистировал. Думаю его отсутствие и повлияло, на снижение результативности Промеса. В общем желаю Спартаку вернуть свою игру, в Лиге Чемпионов надо не ударить лицом в грязь.

      1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 18 сентября 2017, 17:23

      "Плюс, видимо, есть какие-то вопросы и к главному тренеру. Почему проигрываем столько концовок? Нужно спросить Массимо и руководство. И я такой вопрос тоже ему задам, когда будем встречаться. Мне тоже очень больно смотреть, уже сил не хватает на все это".
      Леонид Федун

      Всегда догадывался, что Федун в футболе разбирается, как туземец в балете! Но зачем озвучивать такую чушь? Каррера на поле выходит в качестве игрока? Или он такие замены делает, что зоны обороны остаются не прикрыты? Каррера разрабатывает схему на игру, делает точечные замены, освежая игру или даже меняя схему. Разве к нему могут быть претензии, если игроки перестают играть! Как, например, в матче с ЦСКА? Гол-дурак залетел и решили три очка взять, не играя, а отбиваясь! И получили два!!! Вчера "Тосно" в меньшинстве просто времени не хватило, чтобы третий забить и выиграть! Неужели непонятно? И "Динамо" могло выиграть, а не только отыграть два мяча в самом начале сезона.

      Каррера грамотно вписал в игру команды Пашалича. Проблемы с травмами и отдельные неудачные матчи Промеса были и раньше, в частности - и в прошлом чемпионском сезоне. Прошла лишь треть чемпионата. До ЦСКА - шесть очков, до "Зенита", "Краснодара" и "Локо" - чуть больше! И что? Уже катастрофа? Да нет никакой катастрофы. Играть нужно, качество игры улучшать, разбирать допущенные ошибки, чтобы их не повторять. Если же Федун будет своими глупыми вопросами ещё и травмировать Карреру, то будет полный КРЫНДЕЦ! С провалом на всех фронтах, с уходом или увольнением итальянского кудесника и сползанием "Спартака" в глубокую тину! И опять на много, много лет!

      Удивительно, что за здоровый и боеспособный "Спартак" приходится писать и бороться болельщику ЦСКА, который вырос на честном и спортивном противостоянии этих двух московский команд!

      6
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      Рейтинг: +643

      Symbol > cska-62 18 сентября 2017, 17:55

      "Или он такие замены делает, что зоны обороны остаются не прикрыты?" - Каррера не делает замены, когда даже слепо-глухонемому далекому от футбола как козе до крокодила видно, что Ещенко сдох и правый фланг "умер" (Марибор), "Или он такие замены делает, что зоны обороны остаются не прикрыты?" да, при счете 1-0 снимает защитника с игры, выпускает Промеса (Тосно), каждый матч новый состав обороны! Зачем? Как от них требовать тогда взаимопонимания и сыгранности?

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > Symbol 18 сентября 2017, 18:52

      Он заменил Таски в матче "Тосно" после удаления игрока у подпитерцев. По логике игры - разумно. Но оказалось, что именно Таски он заменил зря. Вот и всё.

      0
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      Рейтинг: +966

      Микояновский мясокомбинат 18 сентября 2017, 17:09

      Больно мне больно умирает любовь
      Больно мне больно не могу удержать я слёз
      Негативные риски на крыльях футбола мои силы унёс...:)))

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      Рейтинг: +1431

      anjaneri 18 сентября 2017, 17:00

      Пусть мне поставят хоть миллиард минусов, но правду говорил и буду говорить: спартакова болезнь не лечится, это хроническое футбольное заболевание. Эту болезнь спартакцы подхватили на закате романцевких времён...

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      Рейтинг: +11537

      SEREZHA7575 18 сентября 2017, 16:57

      я не понимаю , зачем грызтись между собой!пусть каждый обсуждает свою команду! не хер лезть не в свой монастырь! А то все на Спартак навалились!Мы сами разберемся что почем!

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      Рейтинг: +11240

      alp 18 сентября 2017, 16:24

      странно.... мне кажется это именно тот чел, который может изменить в команде все за 15 минут... хотя, может быть, настоящие владельцы спама не разрешают сделать чтото резкое ...

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 18 сентября 2017, 16:17

      Ответ прост,селекция,зенит массово и качественно усилился,спартак - нет

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