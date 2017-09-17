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    Селюк: «Проблема российского тренерского цеха – зависть и ненависть друг к другу вместо поддержки»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк назвал следствием зависти критическое высказывание бывшего игрока «Манчестер Юнайтед» Андрея Канчелсьскиса в адрес главного тренера «Халл Сити» Леонида Слуцкого. Экс-футболист рекомендовал российскому специалисту продолжить карьеру в Афганистане.

    «Проблема российского тренерского цеха – зависть и ненависть друг к другу вместо протекции и поддержки. И это во всем. Дело не в Слуцком, дело в принципе», — написал Селюк в социальной сети.

    «Халл Сити» после восьми матчей занимает 17-е место в турнирной таблице Чемпионшипа.

    Источник: Twitter

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    17.09.2017 08:52
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +17755

      paracetamol 17 сентября 2017, 16:58

      Кроме Манчини тренера евроуровня у нас не просматривается. Игроки зажрались, тренеров плавят, травмы симулируют. С Манчини тоже хотели, но он их быстренько по арендам рассовал или вовсе выпер. Пришлось идти тренироваться, а не в пивной сидеть. Вроде играют пока.

      1
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 17 сентября 2017, 12:19

      А вот тут он прав на все сто! Причём это касается нашего общества в целом! Классовая ненависть, конечно в меньшей мере, но присутствует до сих пор...

      2
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      Рейтинг: +503

      xapaycm > filosof sparty 17 сентября 2017, 15:11

      Золотые слова, люди сейчас - говно в большинстве своем, а это на все сферы жизни распространяется, будь то тренер или депутат.

      1
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 17 сентября 2017, 11:39

      Зависть это нормально в профессиональных сообществах. Человеку растущему, или думающему, что он растет, трудно признать чье-то превосходство. Ну, а ненависть - это уже зависит от степени адекватности.

      0
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      Рейтинг: +979

      directorpg > Бриг 17 сентября 2017, 11:47

      Зависть никогда не была нормой

      2
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 17 сентября 2017, 11:02

      Кто бы спорил?!.. Не ошибёмся, если предположим, что у нас в Отчизне подобное было, есть и будет... Русские пословицы, поговорки и сказки, как язык НАРОДА, успешно это подтверждают!!... Но это в общем и эпохально, но себя каждый лепит индивидуально...
      Когда-нибудь, может быть, преобладание положительных красок в обществе позволит подумать о лёгком изменение менталитета?!!...))

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      Рейтинг: +979

      directorpg > insider_retro 17 сентября 2017, 11:26

      Да в России это было,, как и в других странах, но не в таком размере как сейчас. Нужно возвращаться к национальным традициям, к нравственному воспитанию, прежде всего.

      2
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > directorpg 17 сентября 2017, 11:32

      К сожалению, в последние десятилетия школа, ориентированная американскими и еуропейскими стандартами потеряла роль начального этапа становления личности.... Церковь сама по себе, у неё свой сегмент влияния, школа вызывает отчуждение, а вот улица затягивает... Ни и самое серьёзное влияние оказывает инет!... Тут я остановлюсь, а то понесло...

      1
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      Рейтинг: +979

      directorpg > insider_retro 17 сентября 2017, 11:35

      Во многом согласен...

      2
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      Рейтинг: +979

      directorpg 17 сентября 2017, 11:00

      К сожалению он прав, и это не только в футболе. Это проблема потребительского общества: радость от того, что у соседа корова сдохла.

      3
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      Рейтинг: -5

      Егориус 17 сентября 2017, 10:51

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Россия помойка потому что

      -4
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      Рейтинг: +979

      directorpg > Егориус 17 сентября 2017, 11:21

      Россия - не помойка! Традиционные русские нравственные ценности значительно выше, чем у других, а ценности потребительского общества - помойка. Это в кратер.

      0
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      Рейтинг: +979

      directorpg > directorpg 17 сентября 2017, 11:22

      Вкратце.

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      Рейтинг: +1893

      multiscan > directorpg 17 сентября 2017, 20:51

      Я не собираюсь называть свою Родину помойкой Но что такое традиционные русские нравственные ценности? Церковь в расчёт я брать не хочу, слишком большая и спорная тема. Гейропа? Но извините, подобных людей и у нас хватает (я лично знаю около десятка геев, когда-то живших рядом с нашим домом на территории всего двух обычных "хрущёвок"). Они абсолютно никому не мешали жить, ни к кому не приставали и были на прекрасном счету на работе (большинство из них- нерядовые ИТРы, один - из творческой среды, одна девушка была чемпионкой СССР по волейболу, кажется).Наша беда в том, что мы часто их путаем с педофилами, а педофилы-совсем другая история. Что же касается общества потребления, то это, на мой взгляд, отрыжка многодесятилетнего дефицита всего в нашей стране. Ещё могу затронуть и преступность с суицидами. На моих глазах, не в жуткой Гейропе, а в родном Саратове, два человека были убиты(один зарезан, другой застрелен пьяными отморозками),один - повесился, один - бросился под колёса БТРа, сорокалетняя женщина-учительница, видимо от высокодуховной жизни с мужем-алкашом, сошла с ума прямо на уроке и на следующий день бросилась под поезд.... И это не всё, по-крайней мере, ещё можно вспомнить, а я это помню, волну уличного хулиганства с поножовщиной и распятием кошек в подвалах многоэтажек, каких то 40 с небольшим лет назад. Сейчас этого, увы, не стало меньше. Просто мы к этому привыкли, замкнулись в личных проблемах. И это не проблема времён нашей жизни. Достаточно почитать русскую классику времён, когда, как нам втюхивают в головы сейчас, был расцвет русской духовности или вспомнить рассказы бабушек и родителей... Так что, давайте лучше поговорим о футболе! Извините за многословность.

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      Рейтинг: +875

      sidul1 17 сентября 2017, 10:42

      Какой человек,такие и слова.В Европе тоже много всякого навоза,один Моуринью что стоит.

      0
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      Рейтинг: +98

      Sosisochkin 17 сентября 2017, 10:08

      Проблема Селюка в том что много говорит

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 17 сентября 2017, 09:53

      Канчельскис полное ГГГГГ у него у самого ничего не получается вот и срывает зло на других,а зависть она везде и там тоже есть

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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 17 сентября 2017, 09:43

      Хоть раз от Селюка умная мысль ....

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