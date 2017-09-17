Селюк: «Проблема российского тренерского цеха – зависть и ненависть друг к другу вместо поддержки»

Футбольный агент Дмитрий Селюк назвал следствием зависти критическое высказывание бывшего игрока «Манчестер Юнайтед» Андрея Канчелсьскиса в адрес главного тренера «Халл Сити» Леонида Слуцкого. Экс-футболист рекомендовал российскому специалисту продолжить карьеру в Афганистане.

«Проблема российского тренерского цеха – зависть и ненависть друг к другу вместо протекции и поддержки. И это во всем. Дело не в Слуцком, дело в принципе», — написал Селюк в социальной сети.

«Халл Сити» после восьми матчей занимает 17-е место в турнирной таблице Чемпионшипа.