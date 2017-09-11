Матч «Реала» и «Барселоны» перенесен. Боккетти играл в неправильной футболке. Дайджест событий дня

«Реал» договорился о переносе матча с «Барселоной»

В рамках 17-го тура испанской Примеры запланирован матч между «Реалом» и «Барселоной» на 20 декабря, сообщает Onda Cero. Игра была перенесена из-за участия мадридской команды в клубном чемпионате мира. Новая дата встречи – 23 декабря. Инициатором такого решения выступили представители «королевского клуба». Клубный чемпионат мира пройдет с 6 по 16 декабря.

«Кристал Пэлас» уволил де Бура с поста главного тренера

«Кристал Пэлас» расторг контракт с главным тренером Франком де Буром. Голландец возглавил «орлов» в июне нынешнего года. Под руководством 47-летнего специалиста команда из южной части Лондона потерпела четыре поражения в четырех стартовых турах АПЛ в нынешнем сезоне. Ранее де Бур тренировал «Аякс» и «Интер».

РФПЛ. «Урал» и «СКА-Хабаровск» сыграли вничью в заключительном матче 9-го тура

В матче 9-го тура РФПЛ «Урал» на своем поле сыграл вничью со «СКА-Хабаровском» – 1:1. На гол с пенальти в исполнении Георгия Чантурии гости ответили забитым мячом Виталия Федотова. Таким образом, екатеринбургский клуб набрал 10 очков и поднялся на 10-е место в турнирной таблице. Хабаровчане остались в зоне вылета.

Источник: «Бензема очень хочет перейти в «Арсенал»

Нападающий «Реала» Карим Бензема готов играть за «Арсенал» до конца своей карьеры. По информации источника, француз очень хочет перебраться в лондонский клуб. 29-летний игрок был связан с возможным переходом в стан «канониров» еще со времен своего выступления за «Лион» (с 2004 по 2009 годы). Напомним, летом «Арсенал» приобрел у бывшего клуба Бензема его соотечественника и коллегу по амплуа Александра Лаказетта. Сообщается, что форвард сливочных по-прежнему надеется присоединиться к команде Арсена Венгера.

Глушаков согласился на трехлетний контракт со «Спартаком» после встречи с Федуном

Капитан «Спартака» Денис Глушаков готов подписать новый контракт с клубом, который будет рассчитан на три сезона. «Глушаков провел встречу с руководством клуба, в ходе которой стороны пришли к соглашению о продлении контракта на три года. Полузащитник лично общался с владельцем клуба Леонидом Федуном относительно условий нового соглашения. Ожидается, что игрок и клуб подпишут новое соглашение на этой неделе», – рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Боккетти провел матч с «Рубином» в футболке с перевернутой буквой «С» на эмблеме «Спартака»

Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти вышел на поле в матче девятого тура РФПЛ с «Рубином» (1:0) в футболке с «неправильной» эмблемой клуба – буква «С» в ромбе была перевернута в другую сторону. Подобное случается с игроками красно-белых не впервые. В октябре 2012 года в домашнем матче группового раунда против «Бенфики» (2:1) тогдашний хавбек «Спартака» Ким Чельстрем также играл в форме с аналогичной ошибкой в эмблеме.

Фото: globallookpress.com