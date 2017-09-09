«Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль». «Спартак» победил впервые за месяц. Дайджест событий дня

Манчини и Каррера – в десятке самых высокооплачиваемых итальянских тренеров

Издание Libero опубликовало рейтинг самых высокооплачиваемых итальянских тренеров, работающих не только в Серии А, но и за ее пределами. Первое место в рейтинге занимает главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти, заработная плата которого составляет 15 миллионов евро в год. Наставник «Зенита» Роберто Манчини располагается на четвертой строчке. Его зарплата – 4,5 миллиона. На восьмой позиции – Массимо Каррера из «Спартака» с окладом в 2 миллиона в год.

Луис Энрике зимой может возглавить «Шанхай Шэньхуа»

Бывший главный тренер «Барселоны» Луис Энрике может возглавить клуб из Китая. Сообщается, что в услугах испанского специалиста заинтересован «Шанхай Шэньхуа», который планирует пригласить Энрике этой зимой. Руководство клуба недовольно работой нынешнего наставника Густаво Пойета. Под его руководством команда идет на 11-м месте в чемпионате Китая. Напомним, что после ухода из «Барселоны» Энрике заявил, что намерен отдохнуть от футбола.

АПЛ. «Ливерпуль» крупно проиграл «Манчестер Сити», «горожане» возглавили таблицу

Завершился первый матч четвертого тура АПЛ. «Манчестер Сити» дома принимал «Ливерпуль» и без проблем справился с соперником – 5:0. Задачу «горожанам» упростил Садьо Мане, удалившийся в первом тайме. Теперь «Манчестер Сити» находится на первом месте в таблице.

Агуэро стал рекордсменом по голам в АПЛ среди игроков не из Европы

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро установил рекорд по количеству голов в чемпионате Англии среди игроков не из Европы. Аргентинец поразил ворота «Ливерпуля» в матче четвертого тура АПЛ, доведя число своих мячей до 124-х. Таким образом, 29-летний форвард превзошел достижение бывшего нападающего «Манчестер Юнайтед» Дуайта Йорка из Тринидада и Тобаго, на счету которого 123 гола в Премьер-лиге. Напомним, Агуэро защищает цвета «горожан» с июля 2011 года.

Бундеслига. «Бавария» всухую проиграла «Хоффенхайму»

В очередном матче третьего тура Бундеслиги случилась неожиданность. Чемпион последних лет «Бавария» в гостях уступила «Хоффенхайму». Дублем у хозяев отметился Марк Ют. После этой неудачи подопечные Карло Анчелотти опустились на пятое место турнирной таблицы.

РФПЛ. «Спартак» победил «Рубин» и впервые за месяц набрал три очка за матч

В очередном матче девятого тура РФПЛ московский «Спартак» принимал казанский «Рубин». Победа досталась хозяевам, которым помог гол юбиляра Квинси Промеса. Эта виктория стала для красно-белых первой за месяц. Последний раз спартаковцы выигрывали 9 августа, когда оказались сильнее тульского «Арсенала».