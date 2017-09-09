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    «Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль». «Спартак» победил впервые за месяц. Дайджест событий дня

    Манчини и Каррера – в десятке самых высокооплачиваемых итальянских тренеров

    Издание Libero опубликовало рейтинг самых высокооплачиваемых итальянских тренеров, работающих не только в Серии А, но и за ее пределами. Первое место в рейтинге занимает главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти, заработная плата которого составляет 15 миллионов евро в год. Наставник «Зенита» Роберто Манчини располагается на четвертой строчке. Его зарплата – 4,5 миллиона. На восьмой позиции – Массимо Каррера из «Спартака» с окладом в 2 миллиона в год.

    Луис Энрике зимой может возглавить «Шанхай Шэньхуа»

    Бывший главный тренер «Барселоны» Луис Энрике может возглавить клуб из Китая. Сообщается, что в услугах испанского специалиста заинтересован «Шанхай Шэньхуа», который планирует пригласить Энрике этой зимой. Руководство клуба недовольно работой нынешнего наставника Густаво Пойета. Под его руководством команда идет на 11-м месте в чемпионате Китая. Напомним, что после ухода из «Барселоны» Энрике заявил, что намерен отдохнуть от футбола.

    АПЛ. «Ливерпуль» крупно проиграл «Манчестер Сити», «горожане» возглавили таблицу

    Завершился первый матч четвертого тура АПЛ. «Манчестер Сити» дома принимал «Ливерпуль» и без проблем справился с соперником – 5:0. Задачу «горожанам» упростил Садьо Мане, удалившийся в первом тайме. Теперь «Манчестер Сити» находится на первом месте в таблице.

    Агуэро стал рекордсменом по голам в АПЛ среди игроков не из Европы

    Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро установил рекорд по количеству голов в чемпионате Англии среди игроков не из Европы. Аргентинец поразил ворота «Ливерпуля» в матче четвертого тура АПЛ, доведя число своих мячей до 124-х. Таким образом, 29-летний форвард превзошел достижение бывшего нападающего «Манчестер Юнайтед» Дуайта Йорка из Тринидада и Тобаго, на счету которого 123 гола в Премьер-лиге. Напомним, Агуэро защищает цвета «горожан» с июля 2011 года.

    Бундеслига. «Бавария» всухую проиграла «Хоффенхайму»

    В очередном матче третьего тура Бундеслиги случилась неожиданность. Чемпион последних лет «Бавария» в гостях уступила «Хоффенхайму». Дублем у хозяев отметился Марк Ют. После этой неудачи подопечные Карло Анчелотти опустились на пятое место турнирной таблицы.

    РФПЛ. «Спартак» победил «Рубин» и впервые за месяц набрал три очка за матч

    В очередном матче девятого тура РФПЛ московский «Спартак» принимал казанский «Рубин». Победа досталась хозяевам, которым помог гол юбиляра Квинси Промеса. Эта виктория стала для красно-белых первой за месяц. Последний раз спартаковцы выигрывали 9 августа, когда оказались сильнее тульского «Арсенала».

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.09.2017 21:30
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +157

      pik54 10 сентября 2017, 09:35

      Ливерпуль удивил.

      0
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      Рейтинг: +348

      343443 10 сентября 2017, 07:40

      Жаль Юргена

      0
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      Рейтинг: +2411

      Борз-95 10 сентября 2017, 04:50

      Жаль Юргена

      0
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      Рейтинг: +233

      igormaddog 10 сентября 2017, 02:49

      Хотелось бы посмотреть на Юргена Клоппа после такого поражения!!!

      0
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      Рейтинг: +13

      Sufa 10 сентября 2017, 00:19

      Эх, везёт мне сегодня, ставки прошли, и реальные и не реальные))

      0
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 9 сентября 2017, 21:44

      Хорошая новость для Спартака.
      Ливер опарафинился в матче с Ман Сити.
      Значит и Спартаку долбануть их - дело техники! )))

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      Рейтинг: +1088

      IVAN1975 > alex1951 9 сентября 2017, 22:44

      не думаю!

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      Рейтинг: +2306

      4agaaa > alex1951 9 сентября 2017, 23:35

      техники?)))) рассмешил!!!

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      Рейтинг: +122

      serginho8 > alex1951 10 сентября 2017, 02:20

      ооо, ожидаемое мнение)
      ливерпуль в 10-ом после перерыва сборных проиграл на выезде сити 5-0, да сложно им было. сити забил 5 из 6 в створ. Но то и сити.
      а спартак ? при всем уважении у них есть Промес, вполне себе мощная атака по меркам европы, но и у Ливерпуля против Спартака почти наверняка сыграет Мане , и к тому же Коутиньо.
      А защита и у тех и утех никакая..
      вообщем точно тб 2.5 пройдет в обоих встречах, я так думаю , но шансы на победу у спартака есть только дома да и то не много, если бы матч был 1 тур то еще можно было бы поверить, а так..

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      Рейтинг: +11475

      alex1951 > alex1951 10 сентября 2017, 07:54

      как говорится- поживем увидим...

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