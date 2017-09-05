Московский «Арарат» прекратит свое существование. Перенесен матч «Спартак» – «Зенит». Дайджест событий дня

Перенесены два матча «Спартака» в РФПЛ, в том числе с «Зенитом»

Матч 10-го тура российского чемпионата между «Тосно» и «Спартаком» состоится не 16-го, а 17-го сентября и начнется в 13:00 по московскому времени. Кроме того, «Спартак» сыграет в 18-м туре с «Зенитом» не 26-го ноября, а 27-го в понедельник. Начнется эта игра в 19:30. Помимо этого, перенесен матч и «СКА-Хабаровска» с «Ахматом» в 10-м туре. Он будет сыгран не 16-го, а 17-го сентября и стартует в 11:00 по московскому времени.

«Зенит» хочет перенести игру с «Уфой»

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко рассказал, что руководство клуба направило запрос в РФПЛ по поводу переноса матча 10-го тура Премьер-лиги с «Уфой» с 17 на 18 сентября из-за игры в Лиге Европы против «Вардара», которая состоится 14 сентября.

«Матч выездной, прилетаем поздно. Попросили РФПЛ перенести встречу на 18-е число, ждем ответа», – сказал Фурсенко. По этой причине «Зенит» временно прекратил продажу билетов на матч с башкирской командой.

Сорокин прокомментировал информацию о переносе медиацентра ЧМ-2018 за 400 миллионов

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин рассказал, что предварительное решение о переносе медиацентра чемпионата мира-2018 на стадионе «Санкт-Петербург» уже имеется. Известна и предварительная сумма затрат.

«Предварительное решение действительно есть, но оно еще официально не оформлено. Надо получить официальное согласие ФИФА. Пока есть общая договоренность, неформальная, но есть. Все заинтересованы – и клуб, и оргкомитет, чтобы было хорошее поле. А для этого его надо выкатывать периодически из чаши стадиона. Поэтому надо переносить медиацентр. По цифрам я не могу точно сказать. Это надо внимательно считать. 400 миллионов рублей? это предварительная цифра. Надо иметь точный просчет», – сказал Сорокин.

Григорян сообщил о закрытии «Арарата»

Московский «Арарат», который был образован в марте 2017 года, в ближайшее время может быть расформирован. О закрытии клуба сообщил главный тренер команды Александр Григорян. По его словам, домашний матч восьмого тура ПФЛ в Зоне центр с «Рязанью», который пройдет 8 сентября, станет последним для «Арарата».

«Нам об этом объявили… Матч с «Рязанью», вероятнее всего, станет последней игрой. Я думаю, так просто клуб не может завершить свое существование. Тем более под названием «Арарат». Я не хочу, чтобы он завершил свое существование без объяснений. Так не должно быть! Я готов объяснить причины после игры с «Рязанью» на пресс-конференции», – отметил Григорян.

«Нам объявили, что «Арарат» закрывается». Что происходит в клубе?

Президент «Барселоны» сообщил о продлении контракта с Месси

Глава «Барселоны» Жозеп Мария Бартомеу заявил, что нападающий Лионель Месси подписал с клубом новый контракт. Известна и сумма отступных, которая будет прописана в контракте Месси. Заодно президент каталонцев прокомментировал уход Неймара.

«Месси уже поставил подпись под новым контрактом с «Барселоной». Вскоре все смогут увидеть протокольные фотографии. Неймар? Было ошибкой слишком верить этому футболисту и его отцу. Но уход Неймара – возможность вернуться к командной игре и сделать инвестиции в своих воспитанников», – отметил президент «Барселоны».

Почему уход Месси из «Барселоны» – это реальность

Симеоне продлил контракт с «Атлетико»

Мадридский «Атлетико» сообщил о подписании нового контракта с Диего Симеоне. Обновленное соглашение с 47-летним специалистом будет рассчитано до июля 2020 года. Условия пока не разглашаются. Аргентинец возглавляет «матрасников» с декабря 2011 года. Под его руководством команда по одному разу завоевала чемпионство, Кубок и Суперкубок Испании, а также побеждала в Лиге Европы и Суперкубке УЕФА.

Витиньо не хочет менять гражданство на российское

Нападающий ЦСКА Витиньо не желает играть за сборную России, поскольку рассчитывает пробиться в национальную команду Бразилии.

«Моя мечта – сборная Бразилии. Я знаю, что у меня есть возможность туда попасть. Обидно, что не удалось принять участие в Олимпийских играх. Я получил небольшую травму, не выступал определенное время за клуб, и, когда делали окончательный выбор, меня не включили в заявку. Это был большой удар, который выбил меня из колеи, ведь все предвещало вызов в сборную. Но мой шанс еще придет. Я усиленно работаю, чтобы это произошло», – рассказал Витиньо.

Южная Корея попала на ЧМ-2018, Узбекистан не приедет в Россию

Сборная Узбекистана сыграла вничью с Южной Кореей (0:0) в заключительном туре квалификационного раунда ЧМ-2018 в Азии. Таким образом, корейцы заняли второе место в группе и обеспечили себе место на чемпионате мира. Узбекистан же не примет участия даже в стыковых матчах – команду опередила Сирия, сыгравшая вничью 2:2 с Ираном и финишировавшая на третьей строчке. Сирийцы ждут соперника по стыкам из параллельной группы.

Какие сборные уже точно попали на ЧМ-2018

Фото: vk.com/fcararatmsk