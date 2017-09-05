Отступные за Месси по новому контракту составят 300 миллионов

«Барселона» включит в новый контракт нападающего Лионеля Месси пункт об отступных в размере 300 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что аргентинец недоволен трансферной политикой клуба нынешним летом и не намерен продлевать соглашение. В свою очередь, президент сине-гранатовых Жозеп Бартомеу заявил, что каталонцы уже давно договорились о новом контракте с 30-летним игроком и скоро об этом будет объявлено официально.

«Барселона» никогда не заставит игрока остаться, если он пожелает уйти, как это происходит в других клубах Европы. У нас есть возможность отличаться от остальных клубов, мы считаем, что игроки счастливы выступать здесь.

Мы может поставить любую сумму отступных, какую захотим – 500, 600 миллионов, 1 или 1,5 миллиарда, но, если игрок хочет уйти, нам придется сесть с ним за стол переговоров.

Это то, что мы упустили в ситуации с Неймаром. Если бы он поступил так как следует, было бы лучше для всех», – сказал Бартомеу.

Действующий договор Месси с «Барселоной» рассчитан до июля 2018 года.