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    Отступные за Месси по новому контракту составят 300 миллионов

    «Барселона» включит в новый контракт нападающего Лионеля Месси пункт об отступных в размере 300 миллионов евро.

    Ранее сообщалось, что аргентинец недоволен трансферной политикой клуба нынешним летом и не намерен продлевать соглашение. В свою очередь, президент сине-гранатовых Жозеп Бартомеу заявил, что каталонцы уже давно договорились о новом контракте с 30-летним игроком и скоро об этом будет объявлено официально.

    «Барселона» никогда не заставит игрока остаться, если он пожелает уйти, как это происходит в других клубах Европы. У нас есть возможность отличаться от остальных клубов, мы считаем, что игроки счастливы выступать здесь.

    Мы может поставить любую сумму отступных, какую захотим – 500, 600 миллионов, 1 или 1,5 миллиарда, но, если игрок хочет уйти, нам придется сесть с ним за стол переговоров.

    Это то, что мы упустили в ситуации с Неймаром. Если бы он поступил так как следует, было бы лучше для всех», – сказал Бартомеу.

    Действующий договор Месси с «Барселоной» рассчитан до июля 2018 года.

    Источник: Mirror.co.uk

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    05.09.2017 17:32
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 5 сентября 2017, 19:55

      короче следующим летом он свалит!!!!! как это до 2018 года??? это ошибка редакции или контракт продлен на 10 месяцев???

      0
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      ...
      Рейтинг: +39

      xsdm > Павел Буре 5 сентября 2017, 20:14

      ТЕКУЩИЙ контракт действует до лета 2018! Повнимательнее будь!

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +600

      polozovs 5 сентября 2017, 19:20

      МанСити как раз столько и предлагал

      0
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      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 5 сентября 2017, 19:06

      для псж копейки

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 5 сентября 2017, 17:59

      Правильно , 1 млрд. отступных , что писали - это клетка для Месси . Зачем ему это ! Да и 300 млн. много . Отсюда и весь сыр - бор .

      1
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 5 сентября 2017, 17:56

      бабосом задавили..он же на родину хотел..

      -1
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 5 сентября 2017, 17:42

      3 дня трындели уходит,уже не уходит,на кого этот трЁп расчитан...?

      0
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