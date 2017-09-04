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    Почему уход Месси из «Барселоны» – это реальность


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    Голосов: 14
    04.09.2017 15:40
    Лионель Месси готов уйти из «Барселоны» свободным агентом. «Бомбардир» рассказывает, почему аргентинец может предать Каталонию.

    Еще в июле сообщалось, что «Барселона» и Месси наконец-то договорились о продлении контракта. Новый договор должен был действовать до лета 2021 года, но Месси все еще ничего не подписал. Уважаемый в Испании журналист Балаге сообщает, что сделка согласована, а Месси все-таки собирается поставить нужную галочку. «Манчестер Сити» появился в самый нужный момент. Клуб с Пепом Гвардиолой на скамейке готов заплатить за Месси нужные 300 миллионов евро. В «Барселоне» наверняка жалеют, что не прописали пункт о выкупе за миллиард.

    Рынок взорвался после ухода из «Барселоны» Неймара. Сейчас все топ-клубы могут позволить себе любого игрока за любые деньги. Только продление соглашения с Месси спасет «Барселону» от его потери. Руководство клуба пыталось найти время, чтобы посадить аргентинца за стол. От президента «Барселоны» Бартомеу требовали громкой покупки на освободившееся место Неймара. «Барселона» подписала Дембеле, явно переплатив за трансфер. Каталонский клуб почти не усилился, поэтому будет возвращать величие имеющимся багажом.

    У «Барселоны» проблемы с руководством. «Месси будет счастлив, если клуб избавится от Бартомеу», – кричит бывший руководитель команды Жоан Лапорта. Он вновь намерен сесть в президентское кресло, если это понадобится. Пока же для ухода главной звезды «Барселоны» могут не пригодиться и 300 миллионов от «Манчестер Сити». Говорят, Месси принял решение не продлевать контракт и вообще уйти свободным агентом. Все именно из-за неудачного руководства клубом от Бартомеу.

    В «Манчестер Сити» есть Пеп Гвардиола, с которым «Барселона» и сам Лео переживали лучшие моменты этого века. Гвардиола может построить вокруг Месси игру даже английской команды, а для самого Месси это может стать главным карьерным вызовом. Сколько ему припоминали, что он играет в лиге, приспособленной для техники и дриблинга? Месси в Англии – это нечто новое для всего мирового футбола. «Все ожидают, что он будет забивать пачками. Самое интересное, как невероятно он решает сложные задачи на поле», – рассуждает о нем Гвардиола. Ради трансфера Месси Пеп перестроит все. Сам Лео начинает подготовку к историческому трансферу.

    «Скорее разорву контракт, чем изменю философию». Гвардиола сделает «Ман Сити» чемпионом сейчас − или не сделает никогда

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3 Голосов: 14
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    Комментарии34
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      Рейтинг: +22

      LERDAV 17 сентября 2017, 17:52

      Edouard. Messi уже остался в БАРСЕ . может кто из проффи прокоментирует его игру, а не про уход " куда Макар телят гонял" в 100 раз ИНТЕРЕСНЕЕ>!!

      0
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      Рейтинг: +22

      Королевство Равенства 7 сентября 2017, 18:45

      Уйдет Лео рано или поздно. Может не в Европу так карьеру в Барсе не закончит. Либо в США к Бекхэму либо на родину в Аргентину порадовать местных фанов.

      0
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      Рейтинг: +1653

      Benifacto 7 сентября 2017, 18:38

      да и Криштинку в Реал обратно

      0
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      Рейтинг: +189

      BellatrixBlack 5 сентября 2017, 12:28

      Барсе пора меняться и менять состав в первую очередь. Искать новые звенья и строить игру вокруг новой звезды. Что говорить о св.агенте для Лео, если Пеп хочет его в Сити видеть, то видимо так тому и быть. Все таки Лео уже взрослый мальчик и играть в интриги он явно научился к своим годам. А не подписывать контракт с Барсой дальше и получить смачный контракт в Сити вполне себе комфортно выглядит. Тем более что для Сити это выгодно, еще год подождать они могут, они не Арсенал :DDDD заодно Пеп будет уверен, что ему нужно под Мессию добирать игроков. 30 лет, для суперзвезды это еще не предел, и АПЛ для него него сейчас хоть и испытание, но это преодолимо для коротышки =)

      0
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      Рейтинг: +61

      ivanuha_1987 4 сентября 2017, 18:34

      Это будет интересно! Месси проверит себя в другой более крепкой лиге, если получится не затеряться, то для него это личный плюс. К тому же Барса уже не та!

      1
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      Рейтинг: +136

      nailvakh 4 сентября 2017, 18:02

      Скорей скинут Бартомеу, чем продадут Месси

      0
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 4 сентября 2017, 17:57

      Как нейтральному зрителю, было бы интересно посмотреть на Месси в АПЛ

      0
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 4 сентября 2017, 16:08

      Да все элементарно просто, месси уходит свободным агентом, а деньги которые должны будут пойти на трансфер пойдут ему на зарплату!!!! Все довольны, МС экономит на зарплате игроку, игрок получает бешенный контракт, сколько там, 300 лямов, нормальный такой контракт на старости лет, ну а барса, а что барса, барса опять в ж.пе!!!!!

      0
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      Рейтинг: +72

      D'achkov 24 августа 2017, 12:58

      да не уйдет он
      ему 30 лет и к лиге еще привыкнуть нужно будет

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      Рейтинг: +98

      qw3rty33 23 августа 2017, 03:21

      просто пиар ход

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