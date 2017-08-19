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    «Скорее разорву контракт, чем изменю философию». Гвардиола сделает «Ман Сити» чемпионом сейчас − или не сделает никогда


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    Голосов: 11
    19.08.2017 00:00
    В летнее межсезонье «Манчестер Сити» опять дорого вложился в трансферы − и все для идей Гвардиолы. Виталий Ошовский разбирается, какие проблемы сейчас есть у Пепа, и почему этот сезон для него − последний шанс выиграть АПЛ в Манчестере.

    «Мне очень нравится в «Манчестер Сити» и то, как работает руководство. Но я скорее разорву контракт, чем изменю свою философию», − после матча с «Брайтоном» Пеп Гвардиола был упрям. «Сити» и раньше много тратил, но этим летом шейхи сыграли действительно по-крупному. В общем клуб потратил на трансферы более 200 млн евро – больше только «ПСЖ».

    «Нашей основной схемой станет 3-5-2, но моя команда в любой момент готова перестроиться на 4-3-3», − причина, по которой Гвардиола кардинально усиливает и без того мощный состав. Испанский тренер начал с обновления краев – на места латералей купили Кайла Уокера и Бенжамена Менди. «Для меня «Манчестер Сити» − абсолютный фаворит в борьбе за золото АПЛ, ведь они приобрели двух лучших фуллбэков мира», − среагировал на этот ход экс-вратарь «горожан» Шей Гивен. В дополнение к этой паре зашел правый латераль Данило – так, на всякий случай. В игре с «Брайтоном» он подменял травмированного Менди, но в перспективе станет первым запасным.

    Пока два лучших фуллбэка мира будут забегами в атаку мучить соперников, Данило на скамейке, возможно, пообщается с Бернарду Силвой. Поскольку 3-5-2 Гвардиолы разворачивается в 3-1-4-2, тут португалец покажет себя разве что как центрального атакующего полузащитника. Шансов на основной состав при таком раскладе не так много. Любимая позиция вингера в ней не предусмотрена, а в рамках второго нападающего ему будет тесно. Да и незачем Гвардиоле выпускать туда Силву, когда есть Агуэро и Габриэль Жезус. В товарищеском матче с «Жироной» тренер попробовал Бернарду сначала на позиции атакующего центрхава, а затем – в качестве второго нападающего. И если в первом тайме Бернарду был абсолютно лучшим в составе «Сити», то затем португалец вел себя гораздо скромнее.

    При схеме 3-4-1-2 Бернарда Силва конкурирует и с Де Брюйне, и с Давидом Сильвой, и с Лероем Сане, и с Илкаем Гюндоганом. Место португальца в составе при всех его огромных достижениях в предсезонных матчах – под большим вопросом. «Как только я подписал контракт с «Сити», я позвонил Бенжамену Менди и позвал его с собой», − признался Силва. Теперь вингер работает над тем, чтобы уговорить переехать в АПЛ своего друга Килиана Мбаппе.

    Немало внимания Гвардиола традиционно уделяет вратарям, которые хорошо играют ногами. Фактически признав провал с экспериментом Браво, испанец взял Эдерсона из «Бенфики». У него отличный прыжок и кошачья реакция, но неожиданно слабая точность передач. В прошлом сезоне лишь 61% пасов Эдерсона дошли до цели. «Полевой» вратарь Гвардиоле нужен в первую очередь для того, чтобы выходить из-под жесточайшего прессинга соперника. Клаудио Браво и Вилли Кабальеро в этом плане не впечатляли – зачастую они панически выбивали мяч в пустоту. Тот же Джанлуиджи Доннарумма владеет этим качеством в совершенстве, но разборки Райолы и руководства «Милана» завершились продлением контракта Доннаруммы.

    Еще одна проблема Гвардиолы – как сделать из дуэта Агуэро-Жезус единое целое. Пока они слишком индивидуальны, чтобы полноценно взаимодействовать в паре. Это может прокатывать в матчах с середняками и аутсайдерами АПЛ, но в матчах уровня Лиги чемпионов приличная защита поодиночке их сожрет. По заверениям Гвардиолы, аргентино-бразильский дуэт неплохо работает на тренировках, но в матче с «Брайтоном» болельщики увидели привычную картинку. Жезус и Агуэро отлично открывались, имели моменты, но упорно не делились мячом друг с другом, предпочитая самостоятельно бить из самых сложных положений. Решив эту проблему, Гвардиола значительно усилит «Сити» и создаст, возможно, лучший атакующий дуэт планеты.

    «Уровень игроков «Манчестер Сити» выглядит устрашающе, и я не пойму, если они не станут чемпионами», − уверен тренер «Вест Хэма» Славен Билич. Гвардиола расчистил состав, приобрел лучших игроков сразу под две схемы и не намерен останавливаться. Но пока все идет со скрипом. В первом туре новичок АПЛ «Брайтон», казалось, был обречен на разгром, но с 50 по 60 минуты трижды мог открыть счет. В следующем товарищеском матче с испанской «Жироной» Гвардиола выпустил смешанный состав, который показал инфантильный безразличный футбол и уступил 0:1.

    Несмотря на победу в первом туре, ощущение недостатка игрового запаса прочности никуда не делось. Настоящую проверку своих идей Пеп Гвардиола получит в самые ближайшие дни: впереди у «Сити» матчи с «Эвертоном», «Ливерпулем» и «Борнмутом» в гостях. Сослаться на притирку к АПЛ уже не получится: либо победа в АПЛ, либо ту самую философию Гвардиолы признают устаревшей.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, GettyImages, Eurosport
    Рейтинг: 4 Голосов: 11
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    Комментарии12
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      Рейтинг: -55

      Real. 19 августа 2017, 09:36

      Чемпионом станет МЮ

      2
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      Рейтинг: -55

      Real. 19 августа 2017, 09:28

      пеп тренер среднего уровня

      0
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 19 августа 2017, 07:52

      АПЛ это не Испания или Германия где 2-3 команды борется за победу и ни кому чемпионство не гарантировано а то что Гвардиола великий тренер он уже доказал после его ухода из Барселоны она ни чего адекватного не показала а только катится в низ

      0
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 19 августа 2017, 00:10

      Жизнь не стоит на месте. Хочешь быть на гребне - приспосабливайся. Не хочешь - будь Пепом т.е. памятником самому себе.

      1
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      Рейтинг: +254

      Kondrat Jr 18 августа 2017, 22:00

      Всегда уважал Гвардиолу как игрока - отменный был опорник!!! На его назначение тренером Барсы смотрел скептически - мол, не оставим бывшего игрока безработным. На его титулы, заработанные на тренерской скамье, смотрел снисходительно - мол, с таким составом и Карпин выиграет всё возможное. Даже его визит в Баварию - это та же Барселона, с немецким только отливом. А вот переезд в АПЛ - это вызов. И только здесь станет окончательно понятно - тренер он или физрук. Я был бы рад, если б вышел первый вариант.

      2
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      Рейтинг: +6648

      k4kuzma > Kondrat Jr 19 августа 2017, 15:15

      но пока больше на второй вариант смахивает, притом еще с баварского периода, где он кроме салатницы что-нибудь брал?

      0
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 18 августа 2017, 18:46

      не выиграет вон вместо шалимова пускай идет, больше иностранных тренеров у нас тем лучше

      -1
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      Рейтинг: +43

      Wolk36 18 августа 2017, 17:23

      Будем надеется !!!

      0
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 18 августа 2017, 14:39

      и вообще не понимаю логику Данило, уйти из реала, чтобы сидеть на банке) там хотя бы были трофеи)

      0
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 18 августа 2017, 14:33

      пеп физрук - приходил в барсу и баварию на все готовое, да и то с немцами лч выиграть не смог.. тут провалится конкретно, да уже провалился

      0
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      Рейтинг: +22

      марадонна/гаринча/роналдо > овертайм 18 августа 2017, 21:11

      горит по.а у пепа после прошлого сезона, кому не лень дрю.ли их

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      Рейтинг: +43

      RGeroy 18 августа 2017, 13:49

      Cлишком уж высока ставка для Пепа. Такие деньги вбухали в команду, и, если не будет результата, то, не сносить ему тренерской шапки.

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