Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • «Скорее разорву контракт, чем изменю философию». Гвардиола сделает «Ман Сити» чемпионом сейчас − или не сделает никогда

«Скорее разорву контракт, чем изменю философию». Гвардиола сделает «Ман Сити» чемпионом сейчас − или не сделает никогда

«Мне очень нравится в «Манчестер Сити» и то, как работает руководство. Но я скорее разорву контракт, чем изменю свою философию», − после матча с «Брайтоном» Пеп Гвардиола был упрям. «Сити» и раньше много тратил, но этим летом шейхи сыграли действительно по-крупному. В общем клуб потратил на трансферы более 200 млн евро – больше только «ПСЖ».

«Нашей основной схемой станет 3-5-2, но моя команда в любой момент готова перестроиться на 4-3-3», − причина, по которой Гвардиола кардинально усиливает и без того мощный состав. Испанский тренер начал с обновления краев – на места латералей купили Кайла Уокера и Бенжамена Менди. «Для меня «Манчестер Сити» − абсолютный фаворит в борьбе за золото АПЛ, ведь они приобрели двух лучших фуллбэков мира», − среагировал на этот ход экс-вратарь «горожан» Шей Гивен. В дополнение к этой паре зашел правый латераль Данило – так, на всякий случай. В игре с «Брайтоном» он подменял травмированного Менди, но в перспективе станет первым запасным.

Пока два лучших фуллбэка мира будут забегами в атаку мучить соперников, Данило на скамейке, возможно, пообщается с Бернарду Силвой. Поскольку 3-5-2 Гвардиолы разворачивается в 3-1-4-2, тут португалец покажет себя разве что как центрального атакующего полузащитника. Шансов на основной состав при таком раскладе не так много. Любимая позиция вингера в ней не предусмотрена, а в рамках второго нападающего ему будет тесно. Да и незачем Гвардиоле выпускать туда Силву, когда есть Агуэро и Габриэль Жезус. В товарищеском матче с «Жироной» тренер попробовал Бернарду сначала на позиции атакующего центрхава, а затем – в качестве второго нападающего. И если в первом тайме Бернарду был абсолютно лучшим в составе «Сити», то затем португалец вел себя гораздо скромнее.

При схеме 3-4-1-2 Бернарда Силва конкурирует и с Де Брюйне, и с Давидом Сильвой, и с Лероем Сане, и с Илкаем Гюндоганом. Место португальца в составе при всех его огромных достижениях в предсезонных матчах – под большим вопросом. «Как только я подписал контракт с «Сити», я позвонил Бенжамену Менди и позвал его с собой», − признался Силва. Теперь вингер работает над тем, чтобы уговорить переехать в АПЛ своего друга Килиана Мбаппе.

Немало внимания Гвардиола традиционно уделяет вратарям, которые хорошо играют ногами. Фактически признав провал с экспериментом Браво, испанец взял Эдерсона из «Бенфики». У него отличный прыжок и кошачья реакция, но неожиданно слабая точность передач. В прошлом сезоне лишь 61% пасов Эдерсона дошли до цели. «Полевой» вратарь Гвардиоле нужен в первую очередь для того, чтобы выходить из-под жесточайшего прессинга соперника. Клаудио Браво и Вилли Кабальеро в этом плане не впечатляли – зачастую они панически выбивали мяч в пустоту. Тот же Джанлуиджи Доннарумма владеет этим качеством в совершенстве, но разборки Райолы и руководства «Милана» завершились продлением контракта Доннаруммы.

Еще одна проблема Гвардиолы – как сделать из дуэта Агуэро-Жезус единое целое. Пока они слишком индивидуальны, чтобы полноценно взаимодействовать в паре. Это может прокатывать в матчах с середняками и аутсайдерами АПЛ, но в матчах уровня Лиги чемпионов приличная защита поодиночке их сожрет. По заверениям Гвардиолы, аргентино-бразильский дуэт неплохо работает на тренировках, но в матче с «Брайтоном» болельщики увидели привычную картинку. Жезус и Агуэро отлично открывались, имели моменты, но упорно не делились мячом друг с другом, предпочитая самостоятельно бить из самых сложных положений. Решив эту проблему, Гвардиола значительно усилит «Сити» и создаст, возможно, лучший атакующий дуэт планеты.

«Уровень игроков «Манчестер Сити» выглядит устрашающе, и я не пойму, если они не станут чемпионами», − уверен тренер «Вест Хэма» Славен Билич. Гвардиола расчистил состав, приобрел лучших игроков сразу под две схемы и не намерен останавливаться. Но пока все идет со скрипом. В первом туре новичок АПЛ «Брайтон», казалось, был обречен на разгром, но с 50 по 60 минуты трижды мог открыть счет. В следующем товарищеском матче с испанской «Жироной» Гвардиола выпустил смешанный состав, который показал инфантильный безразличный футбол и уступил 0:1.

Несмотря на победу в первом туре, ощущение недостатка игрового запаса прочности никуда не делось. Настоящую проверку своих идей Пеп Гвардиола получит в самые ближайшие дни: впереди у «Сити» матчи с «Эвертоном», «Ливерпулем» и «Борнмутом» в гостях. Сослаться на притирку к АПЛ уже не получится: либо победа в АПЛ, либо ту самую философию Гвардиолы признают устаревшей.

Англия. Премьер-лига Англия Манчестер Сити Агуэро Серхио Жезус Рикардо Данило Силва Бернарду Эдерсон Гвардиола Хосеп
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
RGeroy
1503053386
Cлишком уж высока ставка для Пепа. Такие деньги вбухали в команду, и, если не будет результата, то, не сносить ему тренерской шапки.
Ответить
овертайм
1503055998
пеп физрук - приходил в барсу и баварию на все готовое, да и то с немцами лч выиграть не смог.. тут провалится конкретно, да уже провалился
Ответить
овертайм
1503056386
и вообще не понимаю логику Данило, уйти из реала, чтобы сидеть на банке) там хотя бы были трофеи)
Ответить
Wolk36
1503066207
Будем надеется !!!
Ответить
карасевщина
1503071181
не выиграет вон вместо шалимова пускай идет, больше иностранных тренеров у нас тем лучше
Ответить
Kondrat Jr
1503082813
Всегда уважал Гвардиолу как игрока - отменный был опорник!!! На его назначение тренером Барсы смотрел скептически - мол, не оставим бывшего игрока безработным. На его титулы, заработанные на тренерской скамье, смотрел снисходительно - мол, с таким составом и Карпин выиграет всё возможное. Даже его визит в Баварию - это та же Барселона, с немецким только отливом. А вот переезд в АПЛ - это вызов. И только здесь станет окончательно понятно - тренер он или физрук. Я был бы рад, если б вышел первый вариант.
Ответить
Кlaksvikar Ittrotarselag
1503090648
Жизнь не стоит на месте. Хочешь быть на гребне - приспосабливайся. Не хочешь - будь Пепом т.е. памятником самому себе.
Ответить
giluxa1963
1503118350
АПЛ это не Испания или Германия где 2-3 команды борется за победу и ни кому чемпионство не гарантировано а то что Гвардиола великий тренер он уже доказал после его ухода из Барселоны она ни чего адекватного не показала а только катится в низ
Ответить
Real.
1503124109
пеп тренер среднего уровня
Ответить
Real.
1503124612
Чемпионом станет МЮ
Ответить
Главные новости
Сафонов высказался о первом сухом матче в сезоне
08:15
Ямаль назвал своего конкурента в борьбе за «Золотой мяч»: «Мы двое лучших в мире»
04:49
1
Луис Энрике ответил на вопрос об игре Сафонова за «ПСЖ»
04:22
Тренер «Галатасарая» признался, что очень счастлив от игры Батракова
02:53
1
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
1
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
2
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
3
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
5
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+