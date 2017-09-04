Почему уход Месси из «Барселоны» – это реальность

Еще в июле сообщалось, что «Барселона» и Месси наконец-то договорились о продлении контракта. Новый договор должен был действовать до лета 2021 года, но Месси все еще ничего не подписал. Уважаемый в Испании журналист Балаге сообщает, что сделка согласована, а Месси все-таки собирается поставить нужную галочку. «Манчестер Сити» появился в самый нужный момент. Клуб с Пепом Гвардиолой на скамейке готов заплатить за Месси нужные 300 миллионов евро. В «Барселоне» наверняка жалеют, что не прописали пункт о выкупе за миллиард.

Рынок взорвался после ухода из «Барселоны» Неймара. Сейчас все топ-клубы могут позволить себе любого игрока за любые деньги. Только продление соглашения с Месси спасет «Барселону» от его потери. Руководство клуба пыталось найти время, чтобы посадить аргентинца за стол. От президента «Барселоны» Бартомеу требовали громкой покупки на освободившееся место Неймара. «Барселона» подписала Дембеле, явно переплатив за трансфер. Каталонский клуб почти не усилился, поэтому будет возвращать величие имеющимся багажом.

У «Барселоны» проблемы с руководством. «Месси будет счастлив, если клуб избавится от Бартомеу», – кричит бывший руководитель команды Жоан Лапорта. Он вновь намерен сесть в президентское кресло, если это понадобится. Пока же для ухода главной звезды «Барселоны» могут не пригодиться и 300 миллионов от «Манчестер Сити». Говорят, Месси принял решение не продлевать контракт и вообще уйти свободным агентом. Все именно из-за неудачного руководства клубом от Бартомеу.

В «Манчестер Сити» есть Пеп Гвардиола, с которым «Барселона» и сам Лео переживали лучшие моменты этого века. Гвардиола может построить вокруг Месси игру даже английской команды, а для самого Месси это может стать главным карьерным вызовом. Сколько ему припоминали, что он играет в лиге, приспособленной для техники и дриблинга? Месси в Англии – это нечто новое для всего мирового футбола. «Все ожидают, что он будет забивать пачками. Самое интересное, как невероятно он решает сложные задачи на поле», – рассуждает о нем Гвардиола. Ради трансфера Месси Пеп перестроит все. Сам Лео начинает подготовку к историческому трансферу.

«Скорее разорву контракт, чем изменю философию». Гвардиола сделает «Ман Сити» чемпионом сейчас − или не сделает никогда

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