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Почему уход Месси из «Барселоны» – это реальность

Еще в июле сообщалось, что «Барселона» и Месси наконец-то договорились о продлении контракта. Новый договор должен был действовать до лета 2021 года, но Месси все еще ничего не подписал. Уважаемый в Испании журналист Балаге сообщает, что сделка согласована, а Месси все-таки собирается поставить нужную галочку. «Манчестер Сити» появился в самый нужный момент. Клуб с Пепом Гвардиолой на скамейке готов заплатить за Месси нужные 300 миллионов евро. В «Барселоне» наверняка жалеют, что не прописали пункт о выкупе за миллиард.

Рынок взорвался после ухода из «Барселоны» Неймара. Сейчас все топ-клубы могут позволить себе любого игрока за любые деньги. Только продление соглашения с Месси спасет «Барселону» от его потери. Руководство клуба пыталось найти время, чтобы посадить аргентинца за стол. От президента «Барселоны» Бартомеу требовали громкой покупки на освободившееся место Неймара. «Барселона» подписала Дембеле, явно переплатив за трансфер. Каталонский клуб почти не усилился, поэтому будет возвращать величие имеющимся багажом.

У «Барселоны» проблемы с руководством. «Месси будет счастлив, если клуб избавится от Бартомеу», – кричит бывший руководитель команды Жоан Лапорта. Он вновь намерен сесть в президентское кресло, если это понадобится. Пока же для ухода главной звезды «Барселоны» могут не пригодиться и 300 миллионов от «Манчестер Сити». Говорят, Месси принял решение не продлевать контракт и вообще уйти свободным агентом. Все именно из-за неудачного руководства клубом от Бартомеу.

В «Манчестер Сити» есть Пеп Гвардиола, с которым «Барселона» и сам Лео переживали лучшие моменты этого века. Гвардиола может построить вокруг Месси игру даже английской команды, а для самого Месси это может стать главным карьерным вызовом. Сколько ему припоминали, что он играет в лиге, приспособленной для техники и дриблинга? Месси в Англии – это нечто новое для всего мирового футбола. «Все ожидают, что он будет забивать пачками. Самое интересное, как невероятно он решает сложные задачи на поле», – рассуждает о нем Гвардиола. Ради трансфера Месси Пеп перестроит все. Сам Лео начинает подготовку к историческому трансферу.

«Скорее разорву контракт, чем изменю философию». Гвардиола сделает «Ман Сити» чемпионом сейчас − или не сделает никогда

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Испания. Примера Англия. Премьер-лига Европа Барселона Манчестер Сити Месси Лионель
Комментарии (35)
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SKS6891
1503330833
Он не для АПЛ.
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huntelaar25
1503333513
в Барсе у него тепличные условия, все позволяют, поэтому переход в Сити маловероятен, да и в Англии много силовой борьбы и много открытого пространства, как в Ла Лиге, ему никто не даст, да и судьи так защищать не будут, так что он останется.
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Manoffootball
1503382495
Месси это безусловно великий игрок и многие хотят увидеть как он будет играть в другом чемпионате! Я никогда не болел ни за испанские ни за английские команды, но стать свидетелем подобного трансфера я не против)
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Gullit 76
1503385989
Дешевле Гвардиолу вернуть - и нет проблем!
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Almazovich
1503394960
Месси классный игрок! А почему бы и нет!!! - было бы здорово!
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mihail1980
1503421982
уже настало время уйти
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Ronaldinho R10
1503446232
Такое ощущение, ч то Бартомеу пришел из Реала, чтобы "помочь" Барсе. Так опустить клуб давно не получалось. Абсолютно деструктивная политика у этого мужика.
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qw3rty33
1503447704
просто пиар ход
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D'achkov
1503568722
да не уйдет он ему 30 лет и к лиге еще привыкнуть нужно будет
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ivanuha_1987
1504539261
Это будет интересно! Месси проверит себя в другой более крепкой лиге, если получится не затеряться, то для него это личный плюс. К тому же Барса уже не та!
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