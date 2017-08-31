Рейнгольд: «Спартак» абсолютно неподготовлен к сезону, но спускать всех собак на Карреру не стоит»

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд выразил мнение, что проблемы «Спартака» на старте нынешнего сезона связаны с функциональной неготовностью.

На данный момент московский клуб занимает в турнирной таблице чемпионата России девятое место, имея в активе девять очков.

– Валерий Леонидович, в чем проблемы «Спартака» на старте чемпионата?

– Все очень просто. Команда абсолютно неподготовлена к сезону. Она провалила предсезонные сборы. Я сам проходил такие сборы. Это адский труд. Трехразовые-четырехразовые занятия, физические нагрузки. Сейчас всех собак спустили на Массимо Карреру. Я не согласен. Он как профессионал доверился ребятам. Он же не папа, не воспитатель в детском саду. Они не сделали свою работу. Не знаю, по каким причинам.

А то, что «Спартак» не готов к сезону, доказывает такой факт: после 60-й минуты команда «встает». Вспомните матчи с «Динамо», ЦСКА, «Локомотивом». Про игру с «Зенитом» уже не говорю. Я был в шоке, когда на это смотрел. Полтора тайма играют — потом вдруг «столбенеют», словно по какому-то сигналу. Что это такое вообще?