Рейнгольд: «Мне грустно за «Зенит». Команда идет в лидерах, но у нее нет никакой игры»

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд выразил неудовлетворенность игрой «Зенита» в нынешнем сезоне.

На данный момент петербургский клуб единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, опережая ближайшего преследователя на одно очко.

«Мне грустно за «Зенит». Я честно говорю. Наверное, я в этом футболе ни черта не соображаю. Что «Зенит»… Идет в лидерах. Но игры никакой нет. Ни-ка-кой! Ну чего такому «Зениту» делать в Лиге чемпионов? Ему, дай бог, сыграть как-то в Лиге Европы. В Лиге чемпионов команды на два-три порядка выше. «Зенит» безобразно провел селекцию. Те футболисты, которые сейчас играют за «Зенит», не отвечают задачам команды. Соглашайтесь со мной, не соглашайтесь – говорю то, что вижу», – сказал Рейнгольд.