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  • Рейнгольд: «Мне грустно за «Зенит». Команда идет в лидерах, но у нее нет никакой игры»

Рейнгольд: «Мне грустно за «Зенит». Команда идет в лидерах, но у нее нет никакой игры»

31 августа 2017, 20:20
47

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд выразил неудовлетворенность игрой «Зенита» в нынешнем сезоне.

На данный момент петербургский клуб единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, опережая ближайшего преследователя на одно очко.

«Мне грустно за «Зенит». Я честно говорю. Наверное, я в этом футболе ни черта не соображаю. Что «Зенит»… Идет в лидерах. Но игры никакой нет. Ни-ка-кой! Ну чего такому «Зениту» делать в Лиге чемпионов? Ему, дай бог, сыграть как-то в Лиге Европы. В Лиге чемпионов команды на два-три порядка выше. «Зенит» безобразно провел селекцию. Те футболисты, которые сейчас играют за «Зенит», не отвечают задачам команды. Соглашайтесь со мной, не соглашайтесь – говорю то, что вижу», – сказал Рейнгольд.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Рейнгольд Валерий
Комментарии (47)
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VVM1964
1504200873
А МНЕ ГРУСТНО ЗА СПАРТАК - ПОРОЙ ПОКАЗЫВАЮТ ОЧЕНЬ ДАЖЕ НЕ ПЛОХОЙ ФУТБОЛ , А СИДЯТ В ЖОПЕ .
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порт
1504201178
Взгрустнул дедуля. И с чего бы это он за "Зенит" стал переживать? Вот начнут случайные чемпиёны в ЛЧ играть, вот тогда действительно пичалька будет.
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Zubo
1504204119
Старик бедный расстроился, что и говорить Спартак борется за выживание в высшей лиге, видимо лить грязь на Зенит помогает ему бороться с тяжёлой депрессией, мозг у него стал как у трёхлетнего ребёнка
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acer2003
1504204722
О болезненном состоянии "деда " уже всё сказано !!! Мне просто интересно,зачем новостные порталы публикуют интервью этого человека ??????? Человек зомбирован "Спартаком",ладно,но надо же объективно судить о уровне команд !!! Рейнгольд ,просто старый маразматик,это легко сказал,возраст уважаю !!!
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Kollljan
1504205112
Да не грусти ты так! Тем более о Зените. Грусти о своём Спартаке. Вот кому абсолютно делать нечего в ЛЧ.
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KLINSI
1504205114
Игры нет а Спартаку пятёрку воткнули). Вот будет веселиться дед когда игра у Зенита пойдёт)).
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Taps
1504208480
Мне грустно за Рейнгольда: старый и глупый.
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lra
1504209128
Спартаку твоему есть что в ЛЧ делать.....дебил старый
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smersh45
1504211564
" Наверное, я в этом футболе ни черта не соображаю."Эта ключевая фраза и единственно правильное сказанное в этой статье
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paracetamol
1504213326
Зато мясные обрели наконец чемпионский характер.
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