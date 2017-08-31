Салатич сменил «Сьон» на «Уфу»

Полузащитник «Сьона» Веролюб Салатич стал игроком «Уфы». За новую команду 31-летний швейцарец будет выступать под номером «6».

Состав «Уфы» игрок пополнил на правах свободного агента. Контракт рассчитан на один год.

«Приветствуем Веролюба Салатича в ФК «Уфа»! Желаем яркой и эффективной игры в составе нашей команды!» – говорится в сообщении уфимского клуба.

В прошлом сезоне Салатич провел за «Сьон» в чемпионате Швейцарии 29 матчей, отметившись одним забитым мячом.

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