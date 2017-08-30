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  • Божович: «Смородская хотела, чтобы я ушел, но она меня не увольняла»

Божович: «Смородская хотела, чтобы я ушел, но она меня не увольняла»

30 августа 2017, 11:06
2

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович рассказал о причинах своего ухода из «Локомотива». По его словам, бывший президент клуба Ольга Смородская хотела его отставки, но не увольняла его.

Напомним, что Божович был назначен на пост главного тренера «железнодорожников» 4 октября 2014 года, а покинул он команду 11 мая 2015 года.

– В свое время Вы тренировали «Локомотив». Почему в итоге ушли из клуба?

– Я ушел за неделю до финала Кубка России. Я посчитал, что для команды это будет некой встряской перед такой важной встречей. Скажем так, позитивный толчок, что, кстати, и помогло. Кубок выиграли.

В чемпионате мы показывали слабые результаты. Все это раздражало болельщиков, и я принял решение уйти, чтобы не злить фанатов и для того чтобы команда попробовала заиграть без меня. Я не жалею об этом. Если отмотать все назад, поступил бы точно также.

– Смородская хотела, чтобы вы ушли?

– Ольга Юрьевна, безусловно, хотела, чтобы я ушел, но она меня не увольняла. Я ушел сам.

– Вам в принципе интересно, что творится в тех клубах, в которых Вы работали раньше?

– Интересно. Я слежу за тем, что там происходит. Мне небезразличны команды, в которых я работал, какие там остались игроки, какие пришли. В принципе в работу тренера входит отслеживание соперников. Но за бывшими клубами я слежу из личного интереса к ним. Правда, в некоторых клубах осталось мало людей, которые тренировались под моим началом, кроме «Локомотива». В «Динамо» под моим руководством играл только Шунин, ныне это другая команда.

Я рад, что «Локо» показывает такие результаты, что есть прекрасные молодые игроки вроде братьев Миранчуков, например.

– Сборная России будет играть против вашего бывшего клуба. Что скажете на этот счет?

– Честно говоря, мне не хотелось бы комментировать это. Я думаю, в руководстве федерации футбола России знают, что делают, и им виднее.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Арсенал Локомотив Динамо Божович Миодраг Смородская Ольга
Комментарии (2)
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bset
1504083960
Опять Бомбардир перевернул заголовок. По названию "Меня не хотели увольнять, хотели, чтобы я сам ушел", типа "Не хотели выплачивать неустойку". А по сути просто уже созрел уход, но он ушел сам раньше, чем его уволили. Если вы тяните статьи с других ресурсов, то и заголовки берите. Ваши школьники придумывают стремные названия.
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пряник929
1504121852
Дипломат, однако...
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