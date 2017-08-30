«Интер» потерял защитника Канселу на два месяца

Защитник «Интера» Жоао Канселу вынужден будет пропустить два месяца из-за травмы, сообщает пресс-служба федерации футбола Португалии. Футболист получил вызов в национальную команду своей страны для подготовки к матчам отборочного турнира чемпионата мира-2018 с Фарерскими островами (31 августа) и Венгрией (3 сентября), но не сможет принять в них участие, так как получил повреждение на тренировке.

Игрок прошел медицинское обследование, после чего покинул расположение национальной команды и вернулся в Милан. На его место был вызван Рикардо Перейра из «Порту».

Стоит отметить, что Канселу перешел в «Интер» этим летом из «Валенсии» на правах аренды с последующим правом выкупа.