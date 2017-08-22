Канселу на правах аренды перешел в «Интер»

Защитник «Валенсии» Жоао Канселу стал футболистом «Интера». Как сообщает пресс-служба миланского клуба, итальянцы арендовали 23-летнего португальца до конца сезона, после чего смогут выкупить игрока.

Напомним, Канселу вошел в сделку по переходу в испанскую команду полузащитника Жоффри Кондогбиа.

В нынешнем сезоне защитник провел за «Валенсию» в Примере один матч, в котором не отметился результативными действиями.