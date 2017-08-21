«Интер» и «Валенсия» провели обмен игроками с участием Кондогбиа и Канселу

Испанская «Валенсия» усилила свой состав полузащитником «Интера» Жоффри Кондогбиа. Французский футболист проведет в стане «летучих мышей» на правах аренды текущий сезон. Испанцы по окончании срока смогут выкупить хавбека за 25 миллионов евро.

В обратном направлении отправился защитник Жоао Канселу, который также по окончании аренды может быть выкуплен итальянским клубом. Его фиксированная стоимость составляет 35 миллионов евро.

Кондогбиа выступал за «Интер» с 2015 года, Канселу за «Валенсию» – аналогично.