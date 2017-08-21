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    «Интер» и «Валенсия» провели обмен игроками с участием Кондогбиа и Канселу

    Испанская «Валенсия» усилила свой состав полузащитником «Интера» Жоффри Кондогбиа. Французский футболист проведет в стане «летучих мышей» на правах аренды текущий сезон. Испанцы по окончании срока смогут выкупить хавбека за 25 миллионов евро.

    В обратном направлении отправился защитник Жоао Канселу, который также по окончании аренды может быть выкуплен итальянским клубом. Его фиксированная стоимость составляет 35 миллионов евро.

    Кондогбиа выступал за «Интер» с 2015 года, Канселу за «Валенсию» – аналогично.

    Источник: ФК «Валенсия»

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    21.08.2017 18:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17

      Interneradzuri 21 августа 2017, 19:41

      Что но-но-но

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