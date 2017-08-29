Инспектор РФПЛ Зуев: «Не назову ошибку судей с голом «Ахмата» ЦСКА грубой»

Инспектор матчей РФПЛ Сергей Зуев в эфире телеканала «Наш футбол» проанализировал эпизод из матча восьмого тура РФПЛ ЦСКА – «Ахмат» (0:1), когда судьи ошибочно зафиксировали взятие ворот армейцев. Специалист отметил, что разобраться в эпизоде было непросто.

«Вроде бы мы сошлись на мнении, что это ошибка судьи. Но у меня язык не повернется назвать ее грубой или недопустимой. Вы видели, что в этом моменте ассистент располагался с другой стороны, его отделяли две штанги, которые он должен был оставить вне поля своего зрения. Если говорить об ошибке, то она заключается только в отсутствии суперконцентрации.

По материалам, которые у нас есть, мы больше склоняемся к тому, что это решение было ошибочным. Однако ни один специалист не скажет, что он на сто процентов уверен в этой ситуации. За этот момент полностью отвечал ассистент, потому что у него была возможность занять позицию», – заявил Зуев.

Напомним, что помощником главного судьи на соответствующей половине поля был санкт-петербуржец Александр Кудрявцев.