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  • Инспектор РФПЛ Зуев: «Не назову ошибку судей с голом «Ахмата» ЦСКА грубой»

Инспектор РФПЛ Зуев: «Не назову ошибку судей с голом «Ахмата» ЦСКА грубой»

29 августа 2017, 21:29
23

Инспектор матчей РФПЛ Сергей Зуев в эфире телеканала «Наш футбол» проанализировал эпизод из матча восьмого тура РФПЛ ЦСКА – «Ахмат» (0:1), когда судьи ошибочно зафиксировали взятие ворот армейцев. Специалист отметил, что разобраться в эпизоде было непросто.

«Вроде бы мы сошлись на мнении, что это ошибка судьи. Но у меня язык не повернется назвать ее грубой или недопустимой. Вы видели, что в этом моменте ассистент располагался с другой стороны, его отделяли две штанги, которые он должен был оставить вне поля своего зрения. Если говорить об ошибке, то она заключается только в отсутствии суперконцентрации.

По материалам, которые у нас есть, мы больше склоняемся к тому, что это решение было ошибочным. Однако ни один специалист не скажет, что он на сто процентов уверен в этой ситуации. За этот момент полностью отвечал ассистент, потому что у него была возможность занять позицию», – заявил Зуев.

Напомним, что помощником главного судьи на соответствующей половине поля был санкт-петербуржец Александр Кудрявцев.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Ахмат
Комментарии (23)
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cska-62
1504031798
"Напомним, что помощником главного судьи на соответствующей половине поля был санкт-петербуржец Александр Кудрявцев". КЛЮЧЕВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!
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acer2003
1504032130
Рука руку моет
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prtcs
1504035133
Ворон ворону глаз не выклюет.
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STAFOR13
1504035546
ну если такие ошибки, которые приносят результат другой команде в РФПЛ считаются не грубыми, то какая должна быть грубая...
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VikNMar
1504042592
Грубой будет наверное когда мяч , как в регби , в обнимку занесут в ворота ........
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каа
1504065491
Напомним, что помощником главного судьи на соответствующей половине поля был санкт-петербуржец......- это объясняет все...и млад и стар и знаток и новичок...зная не зная кинулись защищать протеже Мутко и Ко... - пытаясь навязать болельщикам, что ничего не случилось...ошибка не грубая ..ЦСКА проиграл не из-за этого гола.... ЭЙ ВЫ, ПСЕВДОЭКСПЕРТЫ.... САМИ ТО СЕБЯ СЛЫШИТЕ ????
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Сибирь за Спартак
1504069047
А Вилкова все равно пнули в ФНЛ.
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77SAM
1504070456
Да ошибка" так себе",всего то на пару очков,как минимум...
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VeniaminS
1504071410
За игрой надо следить,а не чаи гонять.
Ответить
Paladius
1504076413
Эти ассистенты постоянно косячат и не замечают очевидных вещей и верится с трудом, что это случайность, то штанги мешают увидеть. то птицы в небе, то мошка в глаз попадет. Разгоните ассистентов и введите систему видео повторов СРОЧНО, чтобы исключить такие косяки, влияющие на распределение очков и соответственно мест в таблице, а параллельно и разговоры среди болельщиков о том, кто, что и кого купил!!!
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