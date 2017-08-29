Семин: «Локомотив» действовал на трансферном рынке, исходя из своих возможностей»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после заседания совета директоров клуба заявил, что красно-зеленые пополняют состав новичками нынешним летом исходя из своих возможностей.

Предварительно итоги трансферной кампании железнодорожников были признаны удовлетворительными.

«Предварительные итоги уже подвели, у меня такое же мнение, как у совета директоров. Мы танцуем и работаем, исходя из своих возможностей. У нас есть еще два дня, но пока так: сказали – удовлетворительно, и я полностью согласен», – сказал Семин.

Напомним, трансферный период завершается 31 августа в 23:59. В «Локомотив» уже перешли голкипер Никита Медведев, защитник Соломон Кверквелия, нападающие Аршак Корян и Эдер (на правах аренды) и полузащитник Мацей Рыбус.