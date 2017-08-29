Кузяев назвал сборы под руководством Манчини самыми сложными в карьере

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев сравнил работу под управлением итальянца Роберто Манчини с манерой российских тренеров. По словам футболиста, он не заметил слишком больших различий.

В текущем сезоне Кузяев провел восемь матчей в Премьер-лиге в составе «Зенита», забив в них три гола и отдав одну результативную передачу. Футболист также получил вызов в сборную России.

— Роберто Манчини, под руководством которого вы играете в «Зените», для вас первый иностранный тренер. Его подход к тренировочному процессу чем-то отличается от манеры работы российских специалистов?

— Кардинально – нет, но большое внимание уделяется тактике, скоростно-силовой работе. Но глобальной разницы по сравнению с нашими, отечественными тренерами нет.

— Можно ли сказать, что тренировки у Манчини — самые интенсивные, с какими вам довелось сталкиваться за всю карьеру?

— Да, можно сказать, что летом я прошел самые тяжелые сборы в «Зените» с Роберто Манчини. Тренировки были очень насыщенные и интенсивные.