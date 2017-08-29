Чухлов: «Я ужаснулся, как играл Паредес в матче с «Ростовом»

Чемпион СССР 1984 года в составе «Зенита» Борис Чухлов выступил с критикой молодых футболистов команды из Санкт-Петербурга. По его словам, на старте чемпионата они показывают нестабильную игру и много ошибок. В частности, критике подвергся Игорь Смольников.

После восьми туров «Зенит» лидирует в чемпионате России с 20 очками на своем счету. «Локомотив», идущий на второй строчке, отстает на один балл.

– Какое впечатление произвел «Зенит» на стартовом отрезке чемпионата?

– Двоякое. Команда омолаживается, строится. Приобретаются молодые футболисты. Обидно, что эта молодежь так нестабильно выступает. То играет прилично: скорость, желание. То такие посредственные матчи, как с «Ростовом».

– Молодежь, получается, везде одинаковая – что в России, что в Аргентине.

– Ну да. Я ужаснулся, как играл Паредес в матче с «Ростовом». Столько брака в передачах! Не бегал, ходил по полю. Что-то пытался организовать, ничего не получалось. Кузяев, Ерохин… Такое ощущение, что Ерохин – марафонец, готов бегать 42 километра на футбольном поле, но КПД у него при этом низкий.

– У Смольникова выше?

– То же самое. Бежит, открывается, шашки наголо! Но последней передачи, удара как не было, так и нет. Столько лет человек в «Зените» – можно научиться делать передачи, прострелы. Не только попадать мячом в ближнего соперника.

– К тому моменту, когда надо обрабатывать мяч, Смольников уже устает.

– Смольников, Ерохин выполняют столько беговой работы, тратят столько сил. А на выходе что? Хотелось бы пользу видеть.

– Устал «Зенит», не успел восстановиться после матча с «Утрехтом».

– Да, играли они 120 минут. Но есть же ротация состава. Молодые ребята играют за «Зенит», елки-палки. Восемь туров прошло с начала чемпионата, с чего уставать-то? Значит, так готовятся.

– Усталость для «Зенита» не оправдание?

– Кто-то устал – надо заменить. Не так, конечно, как в матче с «Бней-Иегуда», но можно проводить ротацию. Игроки должны вцепляться в шанс, выходя на поле.