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  • Чухлов: «Я ужаснулся, как играл Паредес в матче с «Ростовом»

Чухлов: «Я ужаснулся, как играл Паредес в матче с «Ростовом»

29 августа 2017, 07:08
14

Чемпион СССР 1984 года в составе «Зенита» Борис Чухлов выступил с критикой молодых футболистов команды из Санкт-Петербурга. По его словам, на старте чемпионата они показывают нестабильную игру и много ошибок. В частности, критике подвергся Игорь Смольников.

После восьми туров «Зенит» лидирует в чемпионате России с 20 очками на своем счету. «Локомотив», идущий на второй строчке, отстает на один балл.

– Какое впечатление произвел «Зенит» на стартовом отрезке чемпионата?

– Двоякое. Команда омолаживается, строится. Приобретаются молодые футболисты. Обидно, что эта молодежь так нестабильно выступает. То играет прилично: скорость, желание. То такие посредственные матчи, как с «Ростовом».

– Молодежь, получается, везде одинаковая – что в России, что в Аргентине.

– Ну да. Я ужаснулся, как играл Паредес в матче с «Ростовом». Столько брака в передачах! Не бегал, ходил по полю. Что-то пытался организовать, ничего не получалось. Кузяев, Ерохин… Такое ощущение, что Ерохин – марафонец, готов бегать 42 километра на футбольном поле, но КПД у него при этом низкий.

– У Смольникова выше?

– То же самое. Бежит, открывается, шашки наголо! Но последней передачи, удара как не было, так и нет. Столько лет человек в «Зените» – можно научиться делать передачи, прострелы. Не только попадать мячом в ближнего соперника.

– К тому моменту, когда надо обрабатывать мяч, Смольников уже устает.

– Смольников, Ерохин выполняют столько беговой работы, тратят столько сил. А на выходе что? Хотелось бы пользу видеть.

– Устал «Зенит», не успел восстановиться после матча с «Утрехтом».

– Да, играли они 120 минут. Но есть же ротация состава. Молодые ребята играют за «Зенит», елки-палки. Восемь туров прошло с начала чемпионата, с чего уставать-то? Значит, так готовятся.

– Усталость для «Зенита» не оправдание?

– Кто-то устал – надо заменить. Не так, конечно, как в матче с «Бней-Иегуда», но можно проводить ротацию. Игроки должны вцепляться в шанс, выходя на поле.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Смольников Игорь Ерохин Александр Кузяев Далер Паредес Леандро
Комментарии (14)
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momwig_
1503986435
Ребята уже поняли, что золото у них в этом году будет полюбому. Если не игрой возьмут , так Газпром тупо купит его - судьи, договорняки, стимуляция команд и тех же судей в матчах конкурентов... да у нас половина РФПЛ "с хлеба на воду перебивается", там поле для газпромовского бабла непаханое. Это нам рассказывали, как их всех "дешево" купили и что личка у них чуть больше чем у билетного кассира в питерском метро, они-то при всем этом присутствуют ,всё видели, ну и мозги хотя бы у одного точно есть. И нахрена им рвать себе яйца в матче с каким-то там Ростовом. Не хочет ложиться перед "великими"- не надо, следующий ляжет.
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neveldomha
1503988145
Это абсолютно новая команда, новая тактика, новые требования. С чего это команда должна выдавать феерический стабильный футбол после устроенного Луческу и Дюковым бардака? Во времена Чухлова Зенит показал чемпионский футбол только в 1984 году, при том что в таком составе команда играла до этого, как минимум 3 года и практически ничего не показывала. Реалистичным над быть Боря. Быстро только кошки родятся.
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ufos73
1503996429
Первый энтузиазм заканчивается, новички начинают понимать, что можно и не напрягаться, они уже звезды )), все как обычно то есть ))
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Hazar1950
1504007891
Да уж, Смольников самый молодой...
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Serjoga
1504020553
Кто такой Чухлов? Я футбольный болельщик со стажем и не помню, чтобы какой-то Чухлов был выдающимся футболистом и игроком сборной! А чемпионом СССР можно было стать, как и сейчас, протирая трусы в запасе! И за последние 3 года, как минимум, это его первый словесный .......! Где он раньше был? А комментировать речь человека, которого кто-то хочет пропихнуть к кормушке журналистов нет желания!
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paracetamol
1504025896
Кто такой Чухлов? Зенит выигрывает - ругает, Зенит играет вничью - ругает. Неудачник, ей богу. Сам-то он чего мог? Посмотреть старые записи если, и сравнить с Паредесом...!? В общем, Моська, что лает на слона.
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