«Барселона» презентовала Дембеле

«Барселона» провела официальную презентацию нападающего Усмане Дембеле, приобретенного у дортмундской «Боруссии».
С 20-летним игроком заключен контракт сроком на пять лет.
Как уже ранее сообщалось, трансфер француза обойдется сине-гранатовым в 105 миллионов евро. Также до 40% от данной суммы «шмели» могут получить в виде различных бонусов. Дембеле выбрал 11-й номер.
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Источник: ФК «Барселона»