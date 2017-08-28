Монтелла не собирается продавать Сусо

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла заявил, что Сусо останется в команде. Ранее сообщалось о заинтересованности в услугах 23-летнего испанца со стороны «Тоттенхэма», «Интера», «Ромы», «Вольфсбурга» и «Байера».

«Сусо является важной частью нашего проекта. Тренерский штаб о нем очень высокого мнения. Могу сказать, что мы никогда не думали о продаже этого игрока. Он тот, кто способен решать судьбу матчей.

Будущее Ньянга? Я не могу комментировать это каждый раз», – сказал Монтелла.

Матч второго тура итальянской Серии А «Милан» – «Кальяри» закончился со счетом 2:1. Сусо стал автором второго гола своей команды в этой встрече.