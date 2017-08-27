ФНЛ. «Крылья Советов» разгромили «Сибирь», «Енисей» одержал волевую победу в Воронеже

Состоялись очередные матчи десятого тура ФНЛ. Лидер сезона самарские «Крылья Советов» уверенно разобрались с новосибирской «Сибирью», а «Шинник» в гостях переиграл «Волгарь».

В еще одном матче «Енисей» Дмитрия Аленичева одержал волевую победу над «Факелом».

Первенство ФНЛ. 10-й тур

Волгарь (Астрахань) – Шинник (Ярославль) – 0:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Щадин, 51

Крылья Советов (Самара) – Сибирь (Новосибирск) – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Самодин, 11; 2:0 – Таранов, 72; 3:0 – Алиев, 90+3.

Факел (Воронеж) – Енисей (Красноярск) – 1:3 (1:0)

Голы: 1:0 – Семенов, 29; 1:1 – Козлов, 53; 1:2 – Козлов, 63; 1:3 – Новиков, 83.

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