Нобоа, Ерохин и Полоз выйдут с первых минут в составе «Зенита» на матч против «Ростова»

«Зенит» и «Ростов» объявили стартовые составы на матч 8-го тура РФПЛ.

«Зенит»: Лунев, Иванович, Смольников, Кришито, Маммана, Нобоа, Ерохин, Кузяев, Паредес, Кокорин, Полоз.

«Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Устинов, Мевля, Ингасон, Вилюш, Калачев, Юсупов, Могилевец, Думбия, Шомуродов.

Игра пройдет сегодня на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 20:00 по московскому времени. За ходом встречи можно следить с помощью текстовой онлайн-трансляции, которую проведет «Бомбардир».

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