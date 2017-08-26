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  • Семин: «Дзюба – замечательный игрок, но я не имею права про него говорить»

Семин: «Дзюба – замечательный игрок, но я не имею права про него говорить»

26 августа 2017, 23:13
6

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением об Артеме Дзюбе и новичке Эдере, а также рассказал о планах на паузу в чемпионате России.

– «Локомотив купил Эдера. Нужен ли теперь Дзюба «Локомотиву»?

– Я не имею права про него говорить, потому что Дзюба – игрок «Зенита». У меня к нему отношение потрясающее. Это замечательный игрок, который должен играть на чемпионате мира. Если не брать фамилию Дзюбы, то приобретение хорошего нападающего было бы замечательным.

– Эдер – хороший игрок?

– Хорошим он был вчера. А теперь он приехал в другую страну. Как это будет выглядеть? Надеюсь, все будет хорошо.

– Какие планы на паузу?

– Сейчас три дня отдыха даем. Игроки в сборную разъедутся. Дальше с оставшимися поедем на недельный сбор в Австрию. Будет одна игра там.

– «Локомотив» играет в похожей на «Челси» манере. Это оптимально?

– Наверное, нет. Потому что во многих матчах мы ее меняли. Наверное, хорошо, когда можно иметь несколько смен в арсенале.

После победы над «Уралом» (2:1) в матче 8-го тура РФПЛ столичный клуб сравнялся в турнирной таблице с «Зенитом».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Локомотив Урал Семин Юрий
Комментарии (6)
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Павел Амурский
1503781600
Семин справедлив.
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El_Chori
1503789011
Палыч, не налили штоль?)
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serppion
1503790129
Локомотив против Челси - это как копейка против рубля. Очень много общего!
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VSt
1503805501
Аккуратен. Уважуха!
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Serjoga
1503812199
Спокойное интервью, без эмоций. В стиле Палыча!
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Urry
1503812504
Табу - тот, кого нельзя называть
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