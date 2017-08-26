Семин: «Дзюба – замечательный игрок, но я не имею права про него говорить»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением об Артеме Дзюбе и новичке Эдере, а также рассказал о планах на паузу в чемпионате России.

– «Локомотив купил Эдера. Нужен ли теперь Дзюба «Локомотиву»?

– Я не имею права про него говорить, потому что Дзюба – игрок «Зенита». У меня к нему отношение потрясающее. Это замечательный игрок, который должен играть на чемпионате мира. Если не брать фамилию Дзюбы, то приобретение хорошего нападающего было бы замечательным.

– Эдер – хороший игрок?

– Хорошим он был вчера. А теперь он приехал в другую страну. Как это будет выглядеть? Надеюсь, все будет хорошо.

– Какие планы на паузу?

– Сейчас три дня отдыха даем. Игроки в сборную разъедутся. Дальше с оставшимися поедем на недельный сбор в Австрию. Будет одна игра там.

– «Локомотив» играет в похожей на «Челси» манере. Это оптимально?

– Наверное, нет. Потому что во многих матчах мы ее меняли. Наверное, хорошо, когда можно иметь несколько смен в арсенале.

После победы над «Уралом» (2:1) в матче 8-го тура РФПЛ столичный клуб сравнялся в турнирной таблице с «Зенитом».