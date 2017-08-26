Семин: «В концовке футболисты «Урала» забрали инициативу»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подвел итог победе над «Уралом» (2:1) в матче 8-го тура чемпионата России.

– Хорошо, что есть победа перед большим перерывом. Игроки уедут в сборные в хорошем настроении. Матч был интересным. Две играющие команды. Нам было достаточно сложно сегодня победить. Моментов было побольше, в атакующих действиях наши играли достаточно хорошо.

– Всегда ли «Локомотив» будет играть в зеленой форме?

– От регламента это зависит. Но когда побеждаешь, то зачем менять?

– Почему вы произвели поздние замены?

– Играли достаточно хорошо, поэтому замены не требовались.

– На 60-й минуте вы эмоционально общались с ассистентом судьи, о чем?

– Эмоции-эмоции. Из-за эпизода, который произошел в левой зоне.

– Почему отдали инициативу в концовке?

– Мы не сами ее отдали. Скорее забрали ее футболисты «Урала».

– Как капитан Денисов справляется со своими обязанностями?

– Он полностью с этим справляется. И показывает своим примером на поле. Когда вернется Чорлука, то уже определимся.

По результатам встречи московский клуб сравнялся по количеству очков с лидером РФПЛ «Зенитом».