Тарханов: «Два гола «Локомотива» – это грубые ошибки «Урала»

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов в интервью телеканалу «Наш футбол» подвел итоги поражению от «Локомотива» (1:2) в матче 8-го тура РФПЛ.

«Во втором тайме у нас был отрезок, где мы чуть-чуть просели, поэтому мы быстро провели замены, чтобы оживить среднюю линию. Два гола «Локомотива» — это наши грубые ошибки.

Замена Бикфалви (на Евсеева, 59-я минута – прим. «Бомбардира») была вынужденной, остальными двумя заменами мы пытались усилить игру, но не смогли это сделать. Ильин сегодня не очень хорошо играл. По движению и старанию все было хорошо, но, конечно, «Локомотив» мастеровитее», — сказал Тарханов.

Клуб из Екатеринбурга занимает девятое место в турнирной таблице.