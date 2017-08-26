Бердыев: «Есть суета с трансферной политикой «Рубина». Не поймем, кто приходит, а кто уходит»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев после победы над «Тосно» (1:0) в матче 8-го тура РФПЛ подвел итог первой части сезона.

«Результат на первом отрезке чемпионата приемлемый. Все-таки новая команда, мы не всех знали. Тем более есть суета с трансферной политикой, где мы не поймем, кто приходит, а кто уходит. В целом результат удовлетворительный.

Что касается плана на перерыв, мы даем три дня отдыха, а потом уже будем готовиться. К первому числу уже будет ясно, кто у нас есть, а кого у нас нет», — сказал специалист в эфире телеканала «Наш футбол».

Казанский клуб занимает третье место в турнирной таблице чемпионата.