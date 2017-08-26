Дриусси чувствует ответственность за номер Александра Кержакова

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Себастьян Дриусси рассказал, какие испытывает чувства от 11-го номера на игровой форме. Именно под этими цифрами в свое время выступал Александр Кержаков.

Также аргентинец рассказал о взаимопонимании с Александром Кокориным.

«Роберто Манчини очень серьезный и требовательный тренер. Он известен по работе в крупных европейских клубах. Тренироваться под его руководством большое удовольствие, но и большая ответственность.

Мы с Александром Кокориным действительно хорошо понимаем друг друга, но если честно, то мне комфортно играть абсолютно со всеми. Я могу найти общий язык с любым из партнеров, так как у нас дружная, единая команда.

Да, я чувствую ответственность за тот номер, который взял. Под ним играл Кержаков. Для меня это испытание, которое мотивирует двигаться дальше. Надеюсь, что я смогу забить хотя бы половину тех голов, которые забил Кержаков», – заявил южноамериканец.

Дриусси переехал в Россию этим летом из «Ривер Плейта».