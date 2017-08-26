Марсьяль и Лукаку – в атаке «Манчестер Юнайтед», Оказаки и Варди – впереди у «Лестера»

«Манчестер Юнайтед» и «Лестер» объявили стартовые состав на матч третьего тура АПЛ.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Валенсия, Байи, Джонс, Блинд, Матич, Погба, Мата, Мхитарян, Марсьяль, Лукаку.

«Лестер»: Шмейхель, Симпсон, Морган, Магуайр, Фукс, Марез, Ндиди, Джеймс, Олбрайтон, Оказаки, Варди.

Поединок начнется в 19:30 по московскому времени на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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