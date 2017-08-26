«Наполи» предлагает «Сампдории» за Шика Тонелли, Сапату и Стринича

«Наполи» хочет видеть в своих рядах нападающего «Сампдории» Патрика Шика. «Адзурри» готовы заплатить за чеха определенную сумму плюс включить в сделку защитников Лоренцо Тонелли и Ивана Стринича, а также форварда Дувана Сапату.

Только сегодня утром появились сообщения о том, что 21-летний игрок перейдет в «Рому» за 38 миллионов евро, поскольку «Ювентус» и «Интер» отказались платить за него требуемые 30,5 миллиона евро. Однако теперь ситуация получила новое развитие.

Контракт Шика с генуэзцами рассчитан до июля 2020 года. В прошлом сезоне игрок провел 35 матчей, записав в свой актив 13 голов и пять результативных передач.