Йоветич и Скорупски отказались от перехода в «Брайтон»

«Брайтон» предложил в общей сложности 24 миллиона евро за нападающего «Интера» Стевана Йоветича и голкипера «Ромы» Лукаша Скорупски.

Сообщается, что за черногорца английский клуб был готов заплатить 16 миллионов евро, а за польского стража ворот – 8 миллионов. Тем не менее оба игрока ответили отказом на предложение «чаек».

Ранее сообщалось, что Йоветич, интересный также «Спартаку», хочет продолжить карьеру в «Севилье», за которую выступал на правах аренды в минувшем сезоне.