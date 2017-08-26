АПЛ. «Вест Хэм» терпит третье поражение подряд, «Суонси» обыграл «Кристал Пэлас» и другие результаты

Состоялись очередные матчи третьего тура АПЛ. В матче неудачников первых двух игровых дней «Ньюкасл» победил «Вест Хэм», сумев забить в обоих таймах.
В еще одной встрече «Суонси» в гостях справился с лондонским «Кристал Пэлас».
Чемпионат Англии. АПЛ. 3-й тур
Кристал Пэлас – Суонси Сити – 0:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Абрахам, 44; 0:2 – Айю, 48.
Ньюкасл – Вест Хэм – 3:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Хоселу, 36; 2:0 – Кларк, 72; 3:0 – Митрович, 86.
Удаления: Бритос, 24 – нет.
Хаддерсфилд – Саутгемптон – 0:0 (0:0)
Источник: Бомбардир.ру