АПЛ. «Вест Хэм» терпит третье поражение подряд, «Суонси» обыграл «Кристал Пэлас» и другие результаты

Состоялись очередные матчи третьего тура АПЛ. В матче неудачников первых двух игровых дней «Ньюкасл» победил «Вест Хэм», сумев забить в обоих таймах.

В еще одной встрече «Суонси» в гостях справился с лондонским «Кристал Пэлас».

Чемпионат Англии. АПЛ. 3-й тур

Кристал Пэлас – Суонси Сити – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Абрахам, 44; 0:2 – Айю, 48.

Ньюкасл – Вест Хэм – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Хоселу, 36; 2:0 – Кларк, 72; 3:0 – Митрович, 86.

Уотфорд – Брайтон – 0:0 (0:0)

Удаления: Бритос, 24 – нет.

Хаддерсфилд – Саутгемптон – 0:0 (0:0)

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