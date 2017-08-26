Барбоза рассказал, что Семин лично хотел видеть Эдера в «Локомотиве»

Агент Паулу Барбоза поделился мнением по поводу перспектив нападающего Эдера в «Локомотиве».

Напомним, 29-летний игрок перешел в стан железнодорожников из «Лилля» на правах аренды до конца текущего сезона. По договору между клубами красно-зеленые имеют возможность выкупить португальца по ее истечении.

– Поняли, зачем «Локомотив» арендовал Эдера?

– Да. «Локомотиву» нужен был нападающий. Для покупки необходимы определенные средства. А аренда вполне приемлемый вариант.

– Имелись в виду, прежде всего, чисто футбольные качества португальца.

– А что вас смущает? Думаю, Эдер поможет «Локомотиву». В его квалификации я не сомневаюсь. Он реально талантливый футболист. Мне кажется, чемпионат России ему как раз подойдет.

– Почему?

– Скромный парень, без капризов, профессионал. Да, потребуется определенное время на адаптацию. Но он в итоге покажет, на что способен.

– Эдер – классический форвард штрафной?

– Да.

– Мощный, но не очень быстрый?

– Почему? И скорость у него присутствует. Хорошо поставлен удар, он эффективен на втором этаже. Может убегать в контратаки. Так что Эдер – универсальный форвард. Юрий Палыч Семин сделал верный выбор. Я не удивился, что тренер позвал именно этого нападающего.

– То есть Эдер – креатура именно Семина?

– Конечно!

В прошлом сезоне Эдер выходил на поле в 37 матчах, забив семь голов и сделав пять результативных передач.