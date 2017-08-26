Барбоза рассказал, что Семин лично хотел видеть Эдера в «Локомотиве»

Агент Паулу Барбоза поделился мнением по поводу перспектив нападающего Эдера в «Локомотиве».
Напомним, 29-летний игрок перешел в стан железнодорожников из «Лилля» на правах аренды до конца текущего сезона. По договору между клубами красно-зеленые имеют возможность выкупить португальца по ее истечении.
– Поняли, зачем «Локомотив» арендовал Эдера?
– Да. «Локомотиву» нужен был нападающий. Для покупки необходимы определенные средства. А аренда вполне приемлемый вариант.
– Имелись в виду, прежде всего, чисто футбольные качества португальца.
– А что вас смущает? Думаю, Эдер поможет «Локомотиву». В его квалификации я не сомневаюсь. Он реально талантливый футболист. Мне кажется, чемпионат России ему как раз подойдет.
– Почему?
– Скромный парень, без капризов, профессионал. Да, потребуется определенное время на адаптацию. Но он в итоге покажет, на что способен.
– Эдер – классический форвард штрафной?
– Да.
– Мощный, но не очень быстрый?
– Почему? И скорость у него присутствует. Хорошо поставлен удар, он эффективен на втором этаже. Может убегать в контратаки. Так что Эдер – универсальный форвард. Юрий Палыч Семин сделал верный выбор. Я не удивился, что тренер позвал именно этого нападающего.
– То есть Эдер – креатура именно Семина?
– Конечно!
В прошлом сезоне Эдер выходил на поле в 37 матчах, забив семь голов и сделав пять результативных передач.