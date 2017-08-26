Сычев: «С позиции перспектив выхода в плей-офф группа у «Локомотива» практически идеальная»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев наблюдал за процедурой жеребьевки группового этапа Лиги Европы вместе с болельщиками «Локомотива» на большом экране, установленном на площади перед «РЖД Ареной» в Черкизове. Футболист остался доволен ее итогами, отнеся столичный клуб к фаворитам группы.

«Локомотив» по итогам прошедшей жеребьевке будет выступать в Лиге Европы в группе с датским «Копенгагеном», молдавским «Шерифом» и чешским «Злином».

— Группа отличная. Очень подходит для выхода в плей-офф. Фаворитов в ней нет, поэтому каждый матч будет интересным. Но все соперники для «Локомотива» проходимые, поэтому большой шанс выйти в еврокубковую весну. «Локо» сам должен стараться быть фаворитом в этой группе и играть с позиции силы.

— Вам интересно было в таком формате следить за жеребьевкой?

— Это новый опыт для меня, и общение с болельщиками всегда интересно.

— Готовы проанализировать состав группы, в которую попал другой российский клуб — петербургский «Зенит»?

— Честно говоря, мы следили только за тем, какие соперники достанутся «Локомотиву». Поэтому, наверное, будем говорить только о «Локо» (улыбается).

— Если о «Локомотиве», то можно ли быть довольным таким составом группы, или все-таки хотелось бы получить более именитых соперников?

— Как болельщик я, наверное, хотел бы увидеть поединки «Локомотива» с командами из Англии и Италии. А с позиции перспектив выхода в плей-офф группа, повторюсь, практически идеальная.

— Португальский форвард Эдер, арендованный «Локомотивом» до конца текущего сезона, — хорошее приобретение?

— Да, безусловно. Главное, чтобы он как можно быстрее адаптировался в России, в команде и стал реальным усилением для «Локомотива».