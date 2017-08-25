Источник: Эвертон Фелипе перейдет в «Спартак» на следующей неделе

Сегодня «Бомбардир» писал о том, что трансфер полузащитника Эвертона Фелипе из бразильского «Спорт Ресифи» в «Спартак» может быть оформлена до полуночи.

По информации Radio Jornal, трансфер 20-летнего бразильца состоится в начале следующей недели. Сумма перехода оценивается в 3,5 миллиона евро. Ожидается, что Фелипе подпишет контракт сроком на пять лет.

Хавбек перешел из молодежной команды клуба во взрослую в январе 2016 года. В текущем сезоне на его счету один гол и две результативные передачи в 17-ти играх всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 1,25 миллиона евро.