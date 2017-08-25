Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Источник: Эвертон Фелипе перейдет в «Спартак» на следующей неделе

    Сегодня «Бомбардир» писал о том, что трансфер полузащитника Эвертона Фелипе из бразильского «Спорт Ресифи» в «Спартак» может быть оформлена до полуночи.

    По информации Radio Jornal, трансфер 20-летнего бразильца состоится в начале следующей недели. Сумма перехода оценивается в 3,5 миллиона евро. Ожидается, что Фелипе подпишет контракт сроком на пять лет.

    Хавбек перешел из молодежной команды клуба во взрослую в январе 2016 года. В текущем сезоне на его счету один гол и две результативные передачи в 17-ти играх всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 1,25 миллиона евро.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.08.2017 21:34
    Рекомендуем
    Комментарии15
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 26 августа 2017, 12:23

      Спартак пока не убедителен в плане трансферов, впрочем как и ЛОКО.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +61

      shalimus 26 августа 2017, 03:28

      будущий Промес?)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 26 августа 2017, 00:53

      Дешевка, да еще в 3 раза переплаченная.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 26 августа 2017, 00:40

      Это что ли икра? Наверное на основе морской капусты за 45 руб...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +382

      лёха72 26 августа 2017, 00:15

      это кто

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +148

      СНА-17 26 августа 2017, 00:12

      Может быть, а может и не быть. Надоели уже со своими слухами.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +876

      Вадим 1972 26 августа 2017, 00:10

      Стоит миллион, а платят 3,5 ляма. ЗАЧЕМ ?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1137

      MDAR 25 августа 2017, 23:49

      Ху из? И на фига полузащитник, нужен хороший защитник. Что происходит? Братва, по моему Спартак сливают вместе с тренером. Не пойму интерес федуна, построил стадион, академия, ведь это все расходы. Понимаю жалко денег на трансферы, но не он ли говорил, что футбол это бизнес. Команда которая побеждает приносит деньги. Это и реклама, билеты на стадион, премиальные от ЛЧ, ЛЕ, ЧЕМ РФ. Обчсните, что за хрень твориться

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > MDAR 26 августа 2017, 00:55

      Берут кого попало функционеры, чтобы не выгнали. Весь трансферный период провалялись на пляжах с п-тутками, а теперь показывают, что работают.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12

      Spartakys1988 25 августа 2017, 22:58

      Так жадничает руководство Спартака на хорошие трансферы а потом жалуются на результаты

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12

      Spartakys1988 25 августа 2017, 22:57

      Спартааак)

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11