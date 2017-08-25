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    Эвертон Фелипе 25 августа может стать игроком «Спартака»

    Агент полузащитника клуба «Спорт Ресифи» Эвертона Фелипе Маринеу Баррос подтвердил, что его клиент может продолжить карьеру в России. 20-летнего футболиста намерен приобрести «Спартак».

    «Все может решиться в пятницу. Пока не буду говорить подробно о сделке. Но сумма трансфера должна составить четыре миллиона евро», – приводит слова агента Folha PE.

    В нынешнем сезоне хавбек провел в чемпионате Бразилии 17 матчей, в которых он забил гол и отдал две передачи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.08.2017 06:30
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +1639

      dendiesel 25 августа 2017, 10:36

      в спартаке серьёзным мастером он никогда не станет!!!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +1426

      VSt 25 августа 2017, 10:27

      Парню 20 лет. Может вырастет в серьезного мастера.
      Опять же, если подпишут.
      Но это на перспективу. И это не защитник. Проблема-то с защитой никуда не денется.

      1
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      Рейтинг: +5459

      Дядя Серёжа 25 августа 2017, 10:08

      Вы бы эти объявления печатали реже, всё равно играют те же.

      0
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      Рейтинг: +148

      СНА-17 25 августа 2017, 09:48

      Сколько этих может уже было ? А на выходе можно сказать огромный ноль !

      3
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      Рейтинг: +876

      Вадим 1972 25 августа 2017, 08:55

      Достали уже, может не может.
      Уже столько раз писали тот может стать, другой, а в результате усиления, как не было, так и нет.

      4
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      Рейтинг: -186

      Protosser > Вадим 1972 4 сентября 2017, 17:53

      Ну что, получил бан, мультовод?
      Зато минусовал и плюсовал пачками своих профилей..
      И "Наталье" своей - привет)

      Я же говорил, что ты без мозгов)

      0
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      Рейтинг: +157

      Ali77 25 августа 2017, 08:38

      Как говорится: Пыль в глаза

      0
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 25 августа 2017, 07:33

      значит не станет

      3
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      Рейтинг: +33432

      oyabun 25 августа 2017, 07:13

      Это такой трансфер для того чтобы успокоить всех тех кто возмущался их отсутствием. Скажут "Вы же требовали усиления - Вот вам! Смотрите какие мы молодцы! Не подвели!" А на самом деле берут очень средненького посредственного игрока. Заполнить пока место Зобнина? Так вроде Пашалича взяли. Зачем нам такое "усиление" непонятно. И где в конце концов сильный ЦЗ и нападающий?

      8
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      Рейтинг: +3021

      Dgad > oyabun 25 августа 2017, 08:29

      Ладно нап, но вам срочно нужен защитник уровня ЛЧ, Зенит вон Абденура взял, Маммана тоже очень хорош,

      5
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      Рейтинг: +490

      ViktorMG > Dgad 25 августа 2017, 16:07

      Ну Маммана уровня Боккети и Таски. Да и косячит не реже.

      1
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      Рейтинг: -393

      SEREGA 64 25 августа 2017, 06:44

      сейчас дрова за копейки возьмут вот и все усиления

      1
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      Рейтинг: +1695

      МЯСО87 25 августа 2017, 06:38

      Игроков с именем уже не взять... надо хотябы разглядеть молодые дарочания типо Промеса

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