Эвертон Фелипе 25 августа может стать игроком «Спартака»

Агент полузащитника клуба «Спорт Ресифи» Эвертона Фелипе Маринеу Баррос подтвердил, что его клиент может продолжить карьеру в России. 20-летнего футболиста намерен приобрести «Спартак».

«Все может решиться в пятницу. Пока не буду говорить подробно о сделке. Но сумма трансфера должна составить четыре миллиона евро», – приводит слова агента Folha PE.

В нынешнем сезоне хавбек провел в чемпионате Бразилии 17 матчей, в которых он забил гол и отдал две передачи.