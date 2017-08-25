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    Гендиректор «Краснодара» – об уходе Смолова: «Только клуб решает, когда отпустить игрока»

    Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг прокомментировал ситуацию с возможными уходами нападающего Федора Смолова и полузащитника Вячеслава Подберезкина.

    «Для меня всегда контракт игрока с клубом – это обязательство двух сторон. Одна сторона, подписывая контракт, обязуется его выполнять, играя в футбол и делая это хорошо, другая – оплачивать труд этого футболиста. Ситуация «если у игрока не получается, то продолжайте платить зарплату по контракту, а если получается, то продайте его в другой клуб по его желанию» – это не про нас. Наша позиция очень проста – клуб и только клуб решает, когда отпускать игрока. Не агенты, не пресса, только клуб! Для всего остального есть выкупная цена, прописанная в контракте», – сказал Хашиг.

    Напомним, вчера команда Игоря Шалимова на выезде уступила «Црвене Звезде» со счетом 1:2 (3:2 в первом матче) и не попала в основную сетку Лиги Европы.

    Источник: ФК «Краснодар»

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    25.08.2017 19:40
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon 25 августа 2017, 22:46

      Все зависит от игрока. Если продлил контракт на 5 лет, то играй тогда. А если хочешь перейти в другой клуб дождись окончания контракта.

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      Рейтинг: +2386

      shurik45 25 августа 2017, 21:55

      Федор переходит в ЦСКА в аренду на 6 месяцев .Пока не подтверждено.

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      Рейтинг: +2342

      CSKA471 > shurik45 26 августа 2017, 02:45

      Было бы неплохо

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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 25 августа 2017, 21:29

      а какие отступные прописаны у смолова?

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      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon > Chesn0k 25 августа 2017, 22:47

      В Магните на кассе полгода проработать в Воронеже )))

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      Рейтинг: +67293

      portero 25 августа 2017, 21:05

      наверное и предложения нормального не было , а за три ляма конечно нет смысла

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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 25 августа 2017, 21:01

      Похоже Федор последний сезон в стане "быков".

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      Рейтинг: +24829

      dok66 25 августа 2017, 21:00

      Хашиг передергивает ! В любом договоре всегда есть "подпункты" . А кто так говорит , обычно уходит в аут ..

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 25 августа 2017, 20:32

      А это уже жадность-ну держите в клубе игрока которому только и будет капать зарплата,а играть он будет в пол ноги.

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 25 августа 2017, 20:06

      Игнатьев куда лучше зажравшегося Смолова.

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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 25 августа 2017, 19:51

      боруссия д тоже так думала

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