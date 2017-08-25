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  • Гендиректор «Краснодара» – об уходе Смолова: «Только клуб решает, когда отпустить игрока»

Гендиректор «Краснодара» – об уходе Смолова: «Только клуб решает, когда отпустить игрока»

25 августа 2017, 19:40
13

Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг прокомментировал ситуацию с возможными уходами нападающего Федора Смолова и полузащитника Вячеслава Подберезкина.

«Для меня всегда контракт игрока с клубом – это обязательство двух сторон. Одна сторона, подписывая контракт, обязуется его выполнять, играя в футбол и делая это хорошо, другая – оплачивать труд этого футболиста. Ситуация «если у игрока не получается, то продолжайте платить зарплату по контракту, а если получается, то продайте его в другой клуб по его желанию» – это не про нас. Наша позиция очень проста – клуб и только клуб решает, когда отпускать игрока. Не агенты, не пресса, только клуб! Для всего остального есть выкупная цена, прописанная в контракте», – сказал Хашиг.

Напомним, вчера команда Игоря Шалимова на выезде уступила «Црвене Звезде» со счетом 1:2 (3:2 в первом матче) и не попала в основную сетку Лиги Европы.

Источник: ФК «Краснодар»
Россия. Премьер-лига Краснодар Спартак Смолов Федор Подберезкин Вячеслав
Комментарии (13)
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серега кашин
1503679888
боруссия д тоже так думала
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prezent2017
1503680779
Игнатьев куда лучше зажравшегося Смолова.
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Диктор
1503682376
А это уже жадность-ну держите в клубе игрока которому только и будет капать зарплата,а играть он будет в пол ноги.
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dok66
1503684001
Хашиг передергивает ! В любом договоре всегда есть "подпункты" . А кто так говорит , обычно уходит в аут ..
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Dominator777
1503684078
Похоже Федор последний сезон в стане "быков".
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portero
1503684354
наверное и предложения нормального не было , а за три ляма конечно нет смысла
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Chesn0k
1503685752
а какие отступные прописаны у смолова?
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shurik45
1503687328
Федор переходит в ЦСКА в аренду на 6 месяцев .Пока не подтверждено.
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WhiteEgon
1503690409
Все зависит от игрока. Если продлил контракт на 5 лет, то играй тогда. А если хочешь перейти в другой клуб дождись окончания контракта.
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