Гендиректор «Краснодара» – об уходе Смолова: «Только клуб решает, когда отпустить игрока»

Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг прокомментировал ситуацию с возможными уходами нападающего Федора Смолова и полузащитника Вячеслава Подберезкина.

«Для меня всегда контракт игрока с клубом – это обязательство двух сторон. Одна сторона, подписывая контракт, обязуется его выполнять, играя в футбол и делая это хорошо, другая – оплачивать труд этого футболиста. Ситуация «если у игрока не получается, то продолжайте платить зарплату по контракту, а если получается, то продайте его в другой клуб по его желанию» – это не про нас. Наша позиция очень проста – клуб и только клуб решает, когда отпускать игрока. Не агенты, не пресса, только клуб! Для всего остального есть выкупная цена, прописанная в контракте», – сказал Хашиг.

Напомним, вчера команда Игоря Шалимова на выезде уступила «Црвене Звезде» со счетом 1:2 (3:2 в первом матче) и не попала в основную сетку Лиги Европы.