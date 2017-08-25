Фурсенко заявил, что федерация футбола Аргентины внимательно следит за «Зенитом»

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко заявил, что руководство аргентинской федерации футбола внимательно следит за выступлениями южноамериканских игроков в петербургском клубе.

Напомним, этим летом приобрело пятерых аргентинцев: Эмилиано Ригони, Леандро Паредеса, Себастьяна Дриусси, Эмануэля Мамману и Матиаса Краневиттера.

10 ноября сборная Аргентины в Москве проведет товарищеский матч против команды России.

«Примут ли наши аргентинские игроки участие в матче со сборной России, будет зависеть от того, как они будут играть в «Зените». Я знаю, что руководство федерации в Аргентине очень внимательно смотрит за тем, что делает Роберто Манчини в Санкт-Петербурге», – сказал Фурсенко.