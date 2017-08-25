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    Фурсенко заявил, что федерация футбола Аргентины внимательно следит за «Зенитом»

    Президент «Зенита» Сергей Фурсенко заявил, что руководство аргентинской федерации футбола внимательно следит за выступлениями южноамериканских игроков в петербургском клубе.

    Напомним, этим летом приобрело пятерых аргентинцев: Эмилиано Ригони, Леандро Паредеса, Себастьяна Дриусси, Эмануэля Мамману и Матиаса Краневиттера.

    10 ноября сборная Аргентины в Москве проведет товарищеский матч против команды России.

    «Примут ли наши аргентинские игроки участие в матче со сборной России, будет зависеть от того, как они будут играть в «Зените». Я знаю, что руководство федерации в Аргентине очень внимательно смотрит за тем, что делает Роберто Манчини в Санкт-Петербурге», – сказал Фурсенко.

    Источник: Р-Спорт

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    25.08.2017 12:33
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +106

      kos999 25 августа 2017, 15:16

      конечно следят..... и за тобой тоже...

      0
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 25 августа 2017, 14:02

      Они и будут следить ребята в Зенит пришли молодые, перспективные !

      1
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      Рейтинг: +305

      Алекс 914 25 августа 2017, 13:01

      Фарм клуб сборной Аргентины. По-хорошему приплачивать еще должны Зениту

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