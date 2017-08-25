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    Источник: «ПСЖ» предложил 150 миллионов и Лукаса Моуру за Мбаппе и Фабиньо

    «ПСЖ» совершил очередную попытку приобрести у «Монако» форварда Килиана Мбаппе и защитника Фабиньо. Как сообщается, парижане сделали монегаскам предложение в 150 миллионов евро за обоих игроков с включением в сделку хавбека Лукаса Моуры. При том утверждается, что «ПСЖ» уже согласовал личные контракты с Мбаппе и Фабиньо, которые рассчитаны на пять лет.

    Форвард «Монако» в прошлом сезоне провел в чемпионате Франции 29 матчей, в которых забил 15 голов и отдал 11 результативных передач, Фабиньо в 37 играх забил девять голов и отдал три результативные передачи.

    Источник: RMC

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    25.08.2017 07:47
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +79

      ILOVETHISGAME.ykt 25 августа 2017, 11:19

      Идиотизм

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7520

      серега кашин 25 августа 2017, 08:42

      мбапе не стоит больших денег, а так бы уже его купили реалы, мс, барселоны

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