Источник: «ПСЖ» предложил 150 миллионов и Лукаса Моуру за Мбаппе и Фабиньо

«ПСЖ» совершил очередную попытку приобрести у «Монако» форварда Килиана Мбаппе и защитника Фабиньо. Как сообщается, парижане сделали монегаскам предложение в 150 миллионов евро за обоих игроков с включением в сделку хавбека Лукаса Моуры. При том утверждается, что «ПСЖ» уже согласовал личные контракты с Мбаппе и Фабиньо, которые рассчитаны на пять лет.

Форвард «Монако» в прошлом сезоне провел в чемпионате Франции 29 матчей, в которых забил 15 голов и отдал 11 результативных передач, Фабиньо в 37 играх забил девять голов и отдал три результативные передачи.