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Успехи «Локомотива» не удивляют Гершковича

24 августа 2017, 11:15
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Председатель Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович не считает неожиданным взлет «Локомотива» в текущем сезоне. Он уверен, что «железнодорожники» продолжат успешное выступление в чемпионате России, хотя по составу уступают многим коллективам в Премьер-лиге.

Напомним, что «Локомотив» после семи туров располагается на второй строчке в турнирной таблице РФПЛ с 16 очками, уступая лидирующему «Зениту» три очка.

– Нынешнее второе место «Локомотива» – это неожиданность?

– Нет. Я очень хорошо знаю уровень возможностей Семина – это современнейший специалист с колоссальным опытом тренерской работы и менталитетом победителя. Может быть, у «Локомотива» не совсем такого уровня футболисты, как у «Спартака», однако за счет кропотливой и точечной работы железнодорожники, я думаю, способны продолжать в том же духе и дальше. Если руководство не будет вставлять палки в колеса тренеру, то «Локомотив» способен побороться за золото.

– Что думаете о «Краснодаре»?

– На мой взгляд, в Краснодаре клуб на правильном пути. Эта команда была создана не так давно и за короткое время успела превратиться в одного из лидеров нашего чемпионата. «Краснодар» – позитивное явление в российском футболе. Сейчас у «горожан» есть проблемы: только недавно восстановился от травмы ведущий нападающий Смолов, не играют Лаборде и Каборе. Здесь тоже нужно потерпеть и посмотреть, что будет дальше. Во всяком случае, в последнее время «Краснодар» производит впечатление сбалансированной и хорошо организованной команды, которой, однако, немножко не хватает исполнителей высокого уровня. С другой стороны, радует, что заиграли воспитанники Академии клуба – Игнатьев и Жигулев. Это хорошие ребята, я думаю, они еще будут прибавлять и расти.

– Сможет ли задержаться в верхней части таблицы до конца сезона «Ростов»?

– Я не провидец, поэтому предполагать не буду. Пока ростовчане играют в прагматичный футбол от обороны, и это приносит им результат. Как у них будут дальше идти дела, насколько хватит возможностей тренера и игроков, покажет только время.

– Как оцените старт «Динамо»?

– Для недавно вернувшегося в Премьер-лигу клуба – в общем и целом команда стартовала неплохо. Хорошо играет и забивает Панченко, неплохо выглядит в воротах Шунин, но убедительной и хорошо организованной игры у «бело-голубых» пока не прослеживается. Какой-то прогноз относительно «Динамо» тоже делать пока сложно.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Локомотив Краснодар Ростов Динамо Семин Юрий
Комментарии (1)
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orstho-68
1503662421
главное сплотить коллектив
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