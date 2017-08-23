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    «Ювентус» заинтересован в Мустафи

    Итальянский «Ювентус» изучает возможность приобретения защитника английского «Арсенала» Шкодрана Мустафи, сообщает Tuttosport. Примерная стоимость потенциального трансфера составляет 40 миллионов евро.

    Ранее сообщалось, что «старая синьора» близка к подписанию контракта с защитником испанской «Валенсии» Эсекьелем Гараем.

    Что касается Мустафи, то немец выступает за «пушкарей» ровно год и успел провести 26 матчей и забить два гола. Попытку заполучить игрока предпринимал другой итальянский клуб – «Интер».

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.08.2017 16:20
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