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    «Арсенал» отклонил предложение «Интера» по аренде Мустафи

    «Арсенал» отказался отпускать защитника Шкодрана Мустафи в «Интер». Об этом сообщил ресурс Sky Sports. По информации источника, клуб Серии А рассчитывал арендовать 25-летнего немца албанского происхождения.

    Ожидается, что миланский клуб обратится с предложением по поводу полного выкупа Мустафи. Источник оценивает шансы сделки как низкие.

    Мустафи пополнил состав «канониров» в августе 2016 года, перейдя из «Валенсии» за 41 миллион евро. В дебютном сезоне за лондонский клуб он забил два гола и отдал две результативные передачи в 38-ми матчах всех соревнований. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Германии в 30 миллионов.

    Источник: Skysports

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    18.08.2017 16:59
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