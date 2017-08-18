«Арсенал» отклонил предложение «Интера» по аренде Мустафи

«Арсенал» отказался отпускать защитника Шкодрана Мустафи в «Интер». Об этом сообщил ресурс Sky Sports. По информации источника, клуб Серии А рассчитывал арендовать 25-летнего немца албанского происхождения.

Ожидается, что миланский клуб обратится с предложением по поводу полного выкупа Мустафи. Источник оценивает шансы сделки как низкие.

Мустафи пополнил состав «канониров» в августе 2016 года, перейдя из «Валенсии» за 41 миллион евро. В дебютном сезоне за лондонский клуб он забил два гола и отдал две результативные передачи в 38-ми матчах всех соревнований. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Германии в 30 миллионов.