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    Кононов: «У «Ахмата» было достаточно шансов огорчить «Арсенал», но ни одним мы не воспользовались»

    Главный тренер «Ахмата» Олег Кононов после матча седьмого тура РФПЛ с тульским «Арсеналом» (1:2) подчеркнул, что грозненцы не использовали свои голевые шансы. По его словам, на команду может давить серия неудач в последних встречах.

    Напомним, «Ахмат» уступил в четвертой игре кряду.

    «Мы планировали играть агрессивно с первых минут и до последних. Второй тайм был очень агрессивный. У нас было достаточно шансов забить гол, и не один, но, к сожалению, не воспользовались ими. Что касается серии неудач, то, возможно, психологически из-за этого есть давление. Но судя по второму тайму, по созданным моментам, конечно, надо было забивать», – сказал Кононов в эфире телеканала «Наш футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.08.2017 22:15
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +571

      RJM555 22 августа 2017, 10:11

      Сказочник прям какой-то.......то что Черчесов и Рахимов создавали команду семь лет конов уничтожил за шесть недель. Складывается впечатление что у Рамзан Ахматовича вообще нет нормальных консультантов по футболу думаю что скоро полетят много людей со своих постов когда он начнет разбираться что ему подсовывают.

      -1
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      Рейтинг: +1710

      Sviro 22 августа 2017, 08:25

      Рановато сменили имя команде. Надо было сначала добиться качественной игры.

      0
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      Рейтинг: +2

      TimurT 22 августа 2017, 01:15

      Причем тут агрессивная игра когда у команды вообще нет игры, если так пойдет дальще то Кононов угробит команду

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      Рейтинг: +571

      RJM555 > TimurT 22 августа 2017, 13:28

      уже угробил не мало времени и сил уйдет на реанимацию

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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 22 августа 2017, 01:08

      Кононов тут не причем. нет нужного игрока на место Уциева.и напа. два напа в лазарете.а вот даление от руководства лишнее. нельзя так давить на тренера и игроков.

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      Рейтинг: +17750

      paracetamol 21 августа 2017, 23:31

      Не пора ли писать заявление по собственному...?

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