Кононов: «У «Ахмата» было достаточно шансов огорчить «Арсенал», но ни одним мы не воспользовались»

Сказочник прям какой-то.......то что Черчесов и Рахимов создавали команду семь лет конов уничтожил за шесть недель. Складывается впечатление что у Рамзан Ахматовича вообще нет нормальных консультантов по футболу думаю что скоро полетят много людей со своих постов когда он начнет разбираться что ему подсовывают.
Главный тренер «Ахмата» Олег Кононов после матча седьмого тура РФПЛ с тульским «Арсеналом» (1:2) подчеркнул, что грозненцы не использовали свои голевые шансы. По его словам, на команду может давить серия неудач в последних встречах.
Напомним, «Ахмат» уступил в четвертой игре кряду.
«Мы планировали играть агрессивно с первых минут и до последних. Второй тайм был очень агрессивный. У нас было достаточно шансов забить гол, и не один, но, к сожалению, не воспользовались ими. Что касается серии неудач, то, возможно, психологически из-за этого есть давление. Но судя по второму тайму, по созданным моментам, конечно, надо было забивать», – сказал Кононов в эфире телеканала «Наш футбол».