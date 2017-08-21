Кононов: «У «Ахмата» было достаточно шансов огорчить «Арсенал», но ни одним мы не воспользовались»

Главный тренер «Ахмата» Олег Кононов после матча седьмого тура РФПЛ с тульским «Арсеналом» (1:2) подчеркнул, что грозненцы не использовали свои голевые шансы. По его словам, на команду может давить серия неудач в последних встречах.

Напомним, «Ахмат» уступил в четвертой игре кряду.

«Мы планировали играть агрессивно с первых минут и до последних. Второй тайм был очень агрессивный. У нас было достаточно шансов забить гол, и не один, но, к сожалению, не воспользовались ими. Что касается серии неудач, то, возможно, психологически из-за этого есть давление. Но судя по второму тайму, по созданным моментам, конечно, надо было забивать», – сказал Кононов в эфире телеканала «Наш футбол».