«Рома» подтвердила аренду Итурбе в «Тихуану»

«Рома» объявила об уходе нападающего Хуана Итурбе в аренду в «Тихуану». Срок соглашения рассчитан на один год. По договору мексиканский клуб будет вынужден выкупить контракт 24-летнего игрока при выполнении определенных условий.

«Волки» приобрели парагвайца у «Вероны» в июле 2014 года за 24,5 миллиона евро. Вторую часть минувшего сезона форвард провел в аренде в «Торино». Всего в прошлой кампании Итурбе принял участие в 29-ти матчах, отметившись одним голом и тремя результативными передачами.