Каррера надеется, что его из «Спартака» не уволят

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера выразил надежду, что неудачный старт команды в текущем сезоне РФПЛ не заставит руководителей клуба искать нового рулевого для коллектива.

«Ощущаю ли давление в связи с тем, что меня в любой момент могут оставить без работы? Надеюсь, этого не произойдет. Я постараюсь сделать все, что в моих силах, чтобы вывести «Спартак» на верх турнирной таблицы. Но, конечно, именно клубу принимать решение, может ли тренер продолжить выполнять свои обязанности», – сказал итальянец в эфире «Матч ТВ».

«Спартак» после семи туров идет на десятом месте в турнирной таблице.