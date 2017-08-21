Каррера надеется, что его из «Спартака» не уволят

Не совсем понял тактику Спартака при игре в меньшинстве. Зачем они побежали в атаку и начали играть на встречных курсах, вместо того, чтобы уйти в глухую оборону. С атакой Локо при оборонительной игре минимум на ничью 2-2 наиграли бы! Ну и конечно без усиления требовать от тренера результатов не имеет смысла, тем более с учетом того, что скоро Лига Чемпионов. Менять тренера последнее дело, сколько их уже меняли до этого и результат был нулевой! Первый круг надо дать отыграть Карерре и уже по результатам делать выводы перед зимним перерывом!
Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера выразил надежду, что неудачный старт команды в текущем сезоне РФПЛ не заставит руководителей клуба искать нового рулевого для коллектива.
«Ощущаю ли давление в связи с тем, что меня в любой момент могут оставить без работы? Надеюсь, этого не произойдет. Я постараюсь сделать все, что в моих силах, чтобы вывести «Спартак» на верх турнирной таблицы. Но, конечно, именно клубу принимать решение, может ли тренер продолжить выполнять свои обязанности», – сказал итальянец в эфире «Матч ТВ».
«Спартак» после семи туров идет на десятом месте в турнирной таблице.