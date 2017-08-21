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Каррера надеется, что его из «Спартака» не уволят

21 августа 2017, 00:12
11

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера выразил надежду, что неудачный старт команды в текущем сезоне РФПЛ не заставит руководителей клуба искать нового рулевого для коллектива.

«Ощущаю ли давление в связи с тем, что меня в любой момент могут оставить без работы? Надеюсь, этого не произойдет. Я постараюсь сделать все, что в моих силах, чтобы вывести «Спартак» на верх турнирной таблицы. Но, конечно, именно клубу принимать решение, может ли тренер продолжить выполнять свои обязанности», – сказал итальянец в эфире «Матч ТВ».

«Спартак» после семи туров идет на десятом месте в турнирной таблице.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо
Комментарии (11)
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мы_не_рабы
1503264404
Леонид Федун - очень своеобразный человек, но хочется надеяться что он не совершит ошибки подобно той, которую совершил с Унаи Эмери. А будет заниматься Тушино 2018, нефтянкой, и даст спокойно работать команде Карреры и Родионова согласно пословице, придуманной мудрыми предками, что " цыплят по осени считают" ( в нашем случае - по весне).
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ivanthebest
1503264922
Что за дебильные вопросы? Массимо же не виноват в том, что Самедов на ровном месте симулирует, а Комбарян продолжает устраивать пожары раз за разом... По причине всем известной, а также лимита ему ничего больше не остаётся как ставить их в основу...
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Аид666
1503281424
1 тайм был хорош! на второй или тренер тактику неверно выбрал, или игроки стали играть в свой футбол. Слишком массово шли в атаки особенно делать нечего было там Комбарову, который не успевал возвращаться
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polozovs
1503285816
Который раз ошибается с тактикой и заменами. Сказывается отсутствие опыта.
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Ще Гевара
1503291065
Каррера должен работать не только этот, но и следующий год, да и желательно усиляться, а потом спрашивать.
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Диктор
1503293250
Пусть работает-гоните Наиля Измайлова из клуба.
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shahor
1503293640
Федун свою мечту осуществил.В прошлом сезоне.Вот,собственно,и всё.А о выступлении в ЛЧ даже говорить не хочется-если не обновится исторический рекорд 1-18,то итальянский специалист не даром свой хлеб есть.
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Paladius
1503305615
Не совсем понял тактику Спартака при игре в меньшинстве. Зачем они побежали в атаку и начали играть на встречных курсах, вместо того, чтобы уйти в глухую оборону. С атакой Локо при оборонительной игре минимум на ничью 2-2 наиграли бы! Ну и конечно без усиления требовать от тренера результатов не имеет смысла, тем более с учетом того, что скоро Лига Чемпионов. Менять тренера последнее дело, сколько их уже меняли до этого и результат был нулевой! Первый круг надо дать отыграть Карерре и уже по результатам делать выводы перед зимним перерывом!
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