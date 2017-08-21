Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Каррера надеется, что его из «Спартака» не уволят

    Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера выразил надежду, что неудачный старт команды в текущем сезоне РФПЛ не заставит руководителей клуба искать нового рулевого для коллектива.

    «Ощущаю ли давление в связи с тем, что меня в любой момент могут оставить без работы? Надеюсь, этого не произойдет. Я постараюсь сделать все, что в моих силах, чтобы вывести «Спартак» на верх турнирной таблицы. Но, конечно, именно клубу принимать решение, может ли тренер продолжить выполнять свои обязанности», – сказал итальянец в эфире «Матч ТВ».

    «Спартак» после семи туров идет на десятом месте в турнирной таблице.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.08.2017 00:12
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +448

      Paladius 21 августа 2017, 11:53

      Не совсем понял тактику Спартака при игре в меньшинстве. Зачем они побежали в атаку и начали играть на встречных курсах, вместо того, чтобы уйти в глухую оборону. С атакой Локо при оборонительной игре минимум на ничью 2-2 наиграли бы! Ну и конечно без усиления требовать от тренера результатов не имеет смысла, тем более с учетом того, что скоро Лига Чемпионов. Менять тренера последнее дело, сколько их уже меняли до этого и результат был нулевой! Первый круг надо дать отыграть Карерре и уже по результатам делать выводы перед зимним перерывом!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +648

      shahor 21 августа 2017, 08:34

      Федун свою мечту осуществил.В прошлом сезоне.Вот,собственно,и всё.А о выступлении в ЛЧ даже говорить не хочется-если не обновится исторический рекорд 1-18,то итальянский специалист не даром свой хлеб есть.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 21 августа 2017, 08:27

      Пусть работает-гоните Наиля Измайлова из клуба.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 21 августа 2017, 07:51

      Каррера должен работать не только этот, но и следующий год, да и желательно усиляться, а потом спрашивать.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +600

      polozovs 21 августа 2017, 06:23

      Который раз ошибается с тактикой и заменами.
      Сказывается отсутствие опыта.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2460

      Аид666 21 августа 2017, 05:10

      1 тайм был хорош! на второй или тренер тактику неверно выбрал, или игроки стали играть в свой футбол. Слишком массово шли в атаки особенно делать нечего было там Комбарову, который не успевал возвращаться

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 21 августа 2017, 00:35

      Что за дебильные вопросы? Массимо же не виноват в том, что Самедов на ровном месте симулирует, а Комбарян продолжает устраивать пожары раз за разом... По причине всем известной, а также лимита ему ничего больше не остаётся как ставить их в основу...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 21 августа 2017, 00:26

      Леонид Федун - очень своеобразный человек, но хочется надеяться что он не совершит ошибки подобно той, которую совершил с Унаи Эмери. А будет заниматься Тушино 2018, нефтянкой, и даст спокойно работать команде Карреры и Родионова согласно пословице, придуманной мудрыми предками, что " цыплят по осени считают" ( в нашем случае - по весне).

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2161

      Алекc > мы_не_рабы 21 августа 2017, 00:51

      не мешало бы еще пару цыплят топ уровня купить)))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы > Алекc 21 августа 2017, 01:02

      Не мешало бы, особенно в оборону и в опорную зону.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > мы_не_рабы 21 августа 2017, 08:49

      Быстрее заменить пенсионеров Самедова, который падает на
      ровном месте и Комбарова, который возвращается к своим
      воротам еле ноги волоча.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11