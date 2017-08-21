Рейнгольд: «Все, детство у Кокорина ушло»

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал высокую результативность нападающего санкт-петербургского «Зенита» Александра Кокорина, который сейчас является лучшим бомбардиром РФПЛ.

«Я не в шоке от игры Кокорина. Он нападающий, обязан так играть. Забивает в каждой игре, взялся за голову — все, детство ушло. Видно, что переосмыслил свои жизненные позиции, а играть он умел и умеет. Молодец, я это приветствую. Он стал более дисциплинированным, ищет свободные зоны, больше двигается. К игре теперь относится серьезнее и уважает сам себя. Саша прибавил процентов на сто.

Не знаю, что изменило его игру. Для того чтобы ответить на этот вопрос, нужно быть в команде, чтобы понять. Но я думаю, что Роберто Манчини уж точно провел с ним беседу, в которой были затронуты и жизненные вопросы. Кокорин заметно повзрослел в футбольных делах. Делает свою работу честно и профессионально», – заявил специалист.

Кокорин в семи матчах РФПЛ забил шесть голов.