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    Рейнгольд: «Все, детство у Кокорина ушло»

    Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал высокую результативность нападающего санкт-петербургского «Зенита» Александра Кокорина, который сейчас является лучшим бомбардиром РФПЛ.

    «Я не в шоке от игры Кокорина. Он нападающий, обязан так играть. Забивает в каждой игре, взялся за голову — все, детство ушло. Видно, что переосмыслил свои жизненные позиции, а играть он умел и умеет. Молодец, я это приветствую. Он стал более дисциплинированным, ищет свободные зоны, больше двигается. К игре теперь относится серьезнее и уважает сам себя. Саша прибавил процентов на сто.

    Не знаю, что изменило его игру. Для того чтобы ответить на этот вопрос, нужно быть в команде, чтобы понять. Но я думаю, что Роберто Манчини уж точно провел с ним беседу, в которой были затронуты и жизненные вопросы. Кокорин заметно повзрослел в футбольных делах. Делает свою работу честно и профессионально», – заявил специалист.

    Кокорин в семи матчах РФПЛ забил шесть голов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    21.08.2017 00:08
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 21 августа 2017, 09:24

      Рейнгольд: «Все, детство у Кокорина ушло, а ко мне вернулось»

      1
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      Рейтинг: +762

      sprint5 21 августа 2017, 05:11

      интересное это детство не с игрушками и мальчишками во дворе а с деньгами и шампанским

      1
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 > sprint5 21 августа 2017, 09:39

      Так он как раз с Мамаем и провожал свое детство шампанским, за которое платил деньги.

      0
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      Рейтинг: +136

      Ray Coach 21 августа 2017, 00:39

      Да просто наконец то его на свое место вернули. Центр форвард он ну или девятка ложная. Но уж точно не крайний нап.

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