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    РФПЛ. «Ростов» и «Краснодар» голов не забили

    Состоялся очередной поединок седьмого тура РФПЛ. «Ростов» на своем поле встречался с «Краснодаром» и довольствовался всего лишь безголевой ничьей.

    Интересно, что по ходу первого тайма со скамейки запасных был удален доктор краснодарцев, который позволил себе физическое воздействие на арбитра.

    Чемпионат России. РФПЛ. 7-й тур

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Краснодар – 0:0

    «Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Устинов, Мевля, Ингасон, Бобен, Гацкан (Могилевец, 46), Калачев, Юсупов, Зуев (Думбия, 67), Дядюн (Шомуродов, 77).

    «Краснодар»: Синицын, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Мамаев, Газинский, Петров, Жигулев, Клаэссон (Иван, 84), Ристич (Жоаозиньо, 45), Игнатьев (Смолов, 61).

    Предупреждения: Дядюн, 42 – Мартынович, 36.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.08.2017 21:58
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 августа 2017, 10:56

      Зрелищная игра хоть и 0:0.

      5
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 21 августа 2017, 10:14

      Жаль, что Ростов не дожал. Возможности были.

      1
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      Рейтинг: +5457

      Дядя Серёжа 21 августа 2017, 07:38

      Вот чё не пиши - всё равно 0:0.

      0
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 21 августа 2017, 05:25

      Р/S:Я написал что "С победой Ростов..."Имеется в виду победа над внутрикомандными проблемами и надежда на дальнейшую,зрелищную игру. Спасибо.

      1
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 21 августа 2017, 05:11

      Очень хороший,зрелищный матч.Парни из столицы юга были ближе к победе...Жаль что не удалось дожать быков...Приятно удивляют дончане,приятно...Думал что с уходом Бекиевича и большой группы основы будет всё печально,ан нет,Ростов играет просто здорово!Молодцы!Теперь ещё бы удачи и везения на выезде в Питере...С победой Ростов!!!

      3
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 21 августа 2017, 01:04

      Ростсельмаш, - очень неплохо, но забивать надо!!! Краснодар - соберись, отдохнуть вам дали перед сербами...Спасибо за игру! С ув.

      4
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 21 августа 2017, 00:42

      хороший не скучный матч

      4
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 21 августа 2017, 00:24

      Удачи Ростову

      2
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      Рейтинг: +1941

      Таганский 21 августа 2017, 00:07

      Хорошая игра, могли и додавить быков, но..

      2
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 20 августа 2017, 22:13

      Игру смотрел на одном дыхании! Молодцы ребята (и мужики, и быки)! Жаль, что Ростов не смог додавить быков! Невезуха!

      6
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина > Serjoga 20 августа 2017, 22:24

      жаль что наоборот

      0
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