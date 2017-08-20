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РФПЛ. «Ростов» и «Краснодар» голов не забили

20 августа 2017, 21:58
26

Состоялся очередной поединок седьмого тура РФПЛ. «Ростов» на своем поле встречался с «Краснодаром» и довольствовался всего лишь безголевой ничьей.

Интересно, что по ходу первого тайма со скамейки запасных был удален доктор краснодарцев, который позволил себе физическое воздействие на арбитра.

Чемпионат России. РФПЛ. 7-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – Краснодар – 0:0

«Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Устинов, Мевля, Ингасон, Бобен, Гацкан (Могилевец, 46), Калачев, Юсупов, Зуев (Думбия, 67), Дядюн (Шомуродов, 77).

«Краснодар»: Синицын, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Мамаев, Газинский, Петров, Жигулев, Клаэссон (Иван, 84), Ристич (Жоаозиньо, 45), Игнатьев (Смолов, 61).

Предупреждения: Дядюн, 42 – Мартынович, 36.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Ростов Краснодар
Комментарии (26)
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insider_retro
1503255607
Блестящая, зрелищная игра!!!... Игра высокого уровня накала, достойная и эмоциональная!!!... Хорошо, что бывают такие матчи, тем ценнее они для нашего чемпа!!... «Сегодня в моей душе тихо зазвучала песня желаний, пробужденных зрелищем роскоши, веселья и красоты….» (Теодор Драйзер)
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a-rakhmatov
1503255612
Хорошо сыграл Ростов, но мяч никак не шел в ворота быков....не хватает хорошего форварда...
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Бугимен
1503255834
Жаль,что БЫКИ не победили!Матч был отличный,столько моментов.
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portero
1503256097
результат на табло,,, Калачев супер! достоин уважения.. Бычкам удачи в ЛЕ.., там даже интереснее играем чем в чемпе
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Fan Loko mik
1503256402
Ростов был активнее. Хотя счет и не открыли, игру смотрел с удовольствием. Кучук красавец, за короткое время сколотил боеспособную команду!
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Serjoga
1503256427
Игру смотрел на одном дыхании! Молодцы ребята (и мужики, и быки)! Жаль, что Ростов не смог додавить быков! Невезуха!
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KARAT777
1503265361
хороший не скучный матч
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Par Mezan
1503266671
Ростсельмаш, - очень неплохо, но забивать надо!!! Краснодар - соберись, отдохнуть вам дали перед сербами...Спасибо за игру! С ув.
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Krossmen73
1503281477
Очень хороший,зрелищный матч.Парни из столицы юга были ближе к победе...Жаль что не удалось дожать быков...Приятно удивляют дончане,приятно...Думал что с уходом Бекиевича и большой группы основы будет всё печально,ан нет,Ростов играет просто здорово!Молодцы!Теперь ещё бы удачи и везения на выезде в Питере...С победой Ростов!!!
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OfaZavr
1503302201
Зрелищная игра хоть и 0:0.
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