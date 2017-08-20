РФПЛ. «Ростов» и «Краснодар» голов не забили

Состоялся очередной поединок седьмого тура РФПЛ. «Ростов» на своем поле встречался с «Краснодаром» и довольствовался всего лишь безголевой ничьей.

Интересно, что по ходу первого тайма со скамейки запасных был удален доктор краснодарцев, который позволил себе физическое воздействие на арбитра.

Чемпионат России. РФПЛ. 7-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – Краснодар – 0:0

«Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Устинов, Мевля, Ингасон, Бобен, Гацкан (Могилевец, 46), Калачев, Юсупов, Зуев (Думбия, 67), Дядюн (Шомуродов, 77).

«Краснодар»: Синицын, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Мамаев, Газинский, Петров, Жигулев, Клаэссон (Иван, 84), Ристич (Жоаозиньо, 45), Игнатьев (Смолов, 61).

Предупреждения: Дядюн, 42 – Мартынович, 36.

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