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    Футболист «Ниццы» Вальтер играл матч с «Генгамом» с торговой биркой на форме

    Забавную деталь подметили камеры во время матча третьего тура французской Лиги 1 между «Ниццей» и «Генгамом» (2:0). Игрок хозяев Реми Вальтер выступал с торговой биркой на футболке, которую, очевидно, забыл вовремя удалить.

    Как развевается характерный кусочек картона на форме, можно заметить на видео ниже.

    Напомним, что «Ницца» является участником четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов. Вальтер выступает за команду с начала 2016 года.

    Источник: Twitter

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    20.08.2017 01:49
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 20 августа 2017, 06:55

      Бывает

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +81

      FERZZ 20 августа 2017, 06:01

      Молодец, после матча подарит кому нибудь как новую с биркой, вот фанат рад будет, ведь с биркой ни у кого уж точно тет:)

      1
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      Рейтинг: +37

      Beast86 20 августа 2017, 02:38

      Подумаешь забыл снять бирку, с кем не бывает! Тоже мне новость!

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