Футболист «Ниццы» Вальтер играл матч с «Генгамом» с торговой биркой на форме

Забавную деталь подметили камеры во время матча третьего тура французской Лиги 1 между «Ниццей» и «Генгамом» (2:0). Игрок хозяев Реми Вальтер выступал с торговой биркой на футболке, которую, очевидно, забыл вовремя удалить.

Как развевается характерный кусочек картона на форме, можно заметить на видео ниже.

Напомним, что «Ницца» является участником четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов. Вальтер выступает за команду с начала 2016 года.